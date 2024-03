Liverpool stuurt Sparta Praag mede dankzij Gakpo met grote nederlaag naar huis

Liverpool had donderdagavond geen enkele moeite met Sparta Praag. The Reds stonden na een kwartier al met 4-0 voor dankzij treffers van Darwin Núñez, Bobby Clark, Mohamed Salah en Cody Gakpo. Na rust maakte Gakpo ook zijn tweede, terwijl ook Dominik Szoboszlai op het scorebord verscheen: 6-1. Na de 1-5 zege in Praag was het ruimschoots voldoende voor Liverpool om de kwartfinale van de Europa League te bereiken.

Lierpool kende op zijn zachtst gezegd een fantastische openingsfase. Clark gaf mee aan Szoboszlai, die de ruimte zag bij Núñez. De Uruguayaan rondde af met een geplaatst schot in de korte hoek: 1-0. De 2-0 viel dusdanig snel, dat de camera's het doelpunt amper live konden meepakken. Zeer slordig uitverdedigen leverde balbezit op voor Salah, die Clark een niet te missen kans bood.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nieuw balverlies in de verdediging van Sparta Praag leverde doelpunt nummer drie op voor Liverpool. Salah nam het balbezit over en schoot van dichtbij raak: 3-0. De Egyptenaar bevond zich nog voor het kwartier in vogelvrije positie aan de rechterkant en legde af op Gakpo, die van simpel binnentikte: 4-0.

Liverpool nam het gas daarna wat van het gaspedaal, al had het via Núñez op 5-0 moeten komen. De Uruguayaan miste in vogelvrije positie door enkele meters voor het doel over te schieten. In plaats van 5-0, werd het aan de andere kant 4-1. Ángelo Preciado gaf goed mee aan Veljko Birmancevic, die met een rollertje voor een Tsjechisch doelpunt zorgde.

In de tweede helft ging Liverpool vrolijk door met scoren. Ditmaal kwam ook Szoboszlai op het scorebord terecht. De Hongaar werd aangespeeld door Salah, kreeg te veel ruimte om uit te halen en profiteerde daar optimaal van. Zijn schot met rechts vloog in de korte hoek binnen: 5-1.

Amper tien minuten na de onderbreking was het volgende doelpunt van Liverpool een feit. Een afgeslagen hoekschop belandde voor de voeten van Harvey Elliott, wiens schot via Gakpo binnenvloog. Uit de herhaling bleek dat de ex-PSV'er de bal met een fraai hakje binnenwerkte: 6-1.

Gakpo kreeg in het restant meerdere mogelijkheden om een hattrick te maken, maar slaagde daar niet in. In blessuretijd werkte Gakpo de bal wel in het net, maar wegens buitenspel ging er alsnog een streep door zijn hattrick.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties