Liverpool overtuigt tegen Brentford; alles zit tegen voor Darwin Núñez

Zondag, 12 november 2023 om 16:58 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:16

Liverpool heeft zondagmiddag overtuigend afgerekend met Brentford: 3-0. Darwin Núñez maakte twee doelpunten vanuit buitenspelpositie, maar een dubbeslag van Mohamed Salah en een goal van Diogo Jota bleken ruim voldoende voor de drie punten. Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee.

Daarnaast had ook Cody Gakpo een basisplek bij Liverpool. De ex-PSV'er begon op het middenveld en werd daar vergezeld door Wataru Endo en Dominik Szoboszlai. Aan de kant van Brentford was er vanzelfsprekend een basisplek voor de voor Oranje geselecteerde Mark Flekken.

De eerste goede kans was voor The Reds. Na een fraaie steekpass van Salah kon Núñez vanuit een moeilijke hoek inschieten. Zijn poging bleek echter geen groot probleem voor Flekken, die de inzet tot een hoekschop verwerkte.

Niet veel later dacht Núñez zijn ploeg daadwerkelijk op voorsprong te schieten. Szoboszlai waagde een poging vanaf de rand van de zestien. Zijn poging was echter zo dramatisch dat deze afzwaaide en voor de voeten van de Uruguayaanse spits terechtkwam. Núñez werkte binnen, maar de vlag ging al snel omhoog voor buitenspel.

Enkele minuten later voltrok zich een vergelijkbare situatie, toen Núñez voor de tweede keer scoorde uit buitenspelpositie. Daardoor leken beide ploegen met een 0-0 stand de rust in te gaan, tot een paar minuten voor de pauze. Na een aanval over meerdere schijven was dit keer Núñez de aangever, kon Salah binnenschuiven onder Flekken en ditmaal bleek de goal wél geldig: 1-0.

Na rust liep Liverpool uit op The Bees. Een fraaie aanval na ruim een uur spelen via de linkerflank eindigde uiteindelijk bij Konstantinos Tsimikas, die een hoge voorzet op Salah in huis had. De aanvaller uit Egypte kon vervolgens simpel binnenknikken: 2-0.

De Griekse linksback van Liverpool zou ook nog zijn tweede assist van de dag kunnen bijschrijven. Daar hoefde hij zelf weinig voor te doen. De voormalig Willem II-verdediger legde simpel af op Jota, die vanaf de rand van het strafschopgebied de verre hoek vond: 3-0.