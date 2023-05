‘Liverpool moet minimaal 40 miljoen aftikken voor Nederlandse sterkhouder’

Woensdag, 31 mei 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:31

Micky van de Ven staat mogelijk een absolute droomtransfer te wachten. Volgens de Wolfsburger Allgemeine Zeitung wil Liverpool snel om de tafel gaan met VfL Wolfsburg. De club zou voor minder dan veertig miljoen euro geen zaken willen doen.

Volgens de lokale krant zijn er meerdere ploegen geïnteresseerd in de diensten van Van de Ven. Liverpool lijkt echter het meest concreet te zijn. De gesprekken over een transfer zijn nog niet gestart, maar daar komt naar verluidt spoedig verandering in. The Reds zijn eveneens geïnteresseerd in RB Leipzig-verdediger Josko Gvardiol, maar het prijskaartje van de Kroaat, zo'n negentig miljoen euro, schrikt de club in ieder geval voorlopig af. Gvardiol werd na zijn uitstekende WK in Qatar al nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid, maar speelt voorlopig nog in de Bundesliga.

Van de Ven heeft zich dit seizoen ontpopt als een van de sterkhouders bij die Wölfe. Sinds zijn komst van FC Volendam in de zomer van 2021 kwam de linkspoot 41 keer in actie voor de club. Vorig seizoen kampte de linkspoot nog met een hamstringblessure, terwijl hij, als hij fit was, niet altijd kon rekenen op speelminuten. Dit seizoen is alles anders. Van de Ven deed in 33 van de 34 Bundesliga-duels mee. Alleen tegen 1. FSV Mainz 05 kwam hij niet in actie wegens een schorsing. Van de Ven werd bovendien in geen van zijn 33 duels voortijdig naar de kant gehaald. Samen met doelman Koen Casteels maakte de verdediger de meeste minuten van iedereen in de selectie: 3.240.

Van de Ven maakte indruk met zijn verdedigende kwaliteiten en liet bovendien zien bijzonder snel te zijn. Begin maart scherpte hij tegen Eintracht Frankfurt (2-2) zijn eigen snelheidsrecord aan: 36,35 kilometer per uur. In de Bundesliga waren alleen Bayer Leverkusen-aanvaller Moussa Diaby (36,52) en Borussia Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi (36,65) nog sneller. Mede dankzij de prestaties van Van de Ven deed Wolfsburg tot de laatste speeldag mee om een Conference League-ticket. Op de laatste speeldag werd dat ticket echter uit handen gegeven door een ontluisterende 1-2 nederlaag tegen Hertha BSC.