'Liverpool meldt zich voor aanvaller en hoort vraagprijs van 90 miljoen'

Het waarschijnlijke vertrek van Darwin Núñez in ogenschouw nemende, kijkt het Liverpool van Arne Slot rond naar potentiële aanvallende versterkingen. Een speler die bekeken én gewaardeerd wordt, is João Pedro van Brighton & Hove Albion.

De 23-jarige Braziliaan sluit deze maand zijn tweede seizoen in dienst van the Seagulls af. De huidige campagne was van hem de productiefste van de twee: in 27 Premier League-duels verzorgde hij tien doelpunten en zes assists.

Bij Brighton tekende Pedro in de zomer van 2023 een contract voor vijf jaar. Hij ligt zodoende tot medio 2028 vast in de Engelse badplaats.

Het is goed mogelijk dat de teamgenoot van Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer die overeenkomst niet uitdient. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Sacha Tavolieri van Sky Sport houdt Liverpool Pedro goed in de gaten.

De club van Arne Slot zou zelfs geïnformeerd hebben bij Brighton. De vraagprijs deed Liverpool schrikken: Brighton verlangt een transfersom van negentig miljoen euro om Pedro van de hand te doen.

Het is niet uitgesloten dat the Reds doorschakelen. “Pedro maakt deel uit van een bredere lijst aan spelers die door de scouting worden bekeken in aanloop naar de komende transferperiode”, schrijft Tavolieri.

Een vertrek van Núñez lijkt in ieder geval wél te gebeuren. De Uruguayaan is ontevreden over zijn (gebrek aan) speeltijd en Slot is niet langer gecharmeerd van zijn inzet. Atlético Madrid is naar verluidt geïnteresseerd.