Liverpool boekt zeer ruime en geflatteerde overwinning op dapper Sparta Praag

Liverpool staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van manager Jürgen Klopp speelde geen overtuigende wedstrijd tegen Sparta Praag, maar bleek wel een stuk effectiever dan de Tsjechen: 1-5. Darwin Núñez nam twee treffers voor zijn rekening, terwijl Alexis Mac Allister de score opende vanaf de strafschopstip. Luis Díaz en Dominik Szoboszlai verschenen na rust op het scorebord. De return op Anfield vindt over precies een week plaats.

Bij Liverpool stond er één Nederlander in de basis: Cody Gakpo. Virgil van Dijk kreeg, net als onder meer Mohamed Salah en Szoboszlai, rust van Klopp en begon als reserve. De aanvoerder zou vlak na rust invallen. Gakpo werd in de voorhoede geflankeerd door Núñez en Díaz.

Liverpool dacht al snel een cadeautje uit te kunnen pakken. Núñez omspeelde doelman Peter Vindahl Jensen, maar wist net niet af te ronden. Toch kwam de snelle voorsprong er alsnog. Een onhandige overtreding van Asger Sørensen op Mac Allister werd bestraft met een strafschop. Mac Allister zelf ging achter de bal staan en schoot raak in de linkeronderhoek: 0-1.

Sparta Praag speelde echter prima en had via Lukás Haraslín op gelijke hoogte moeten komen. Caoimhín Kelleher redde echter en kreeg bovendien hulp van Joe Gomez op de doellijn. De Tsjechen bleven drukken en kregen een volgende grote mogelijkheid via Ángelo Preciado, die zijn inzet onschadelijk gemaakt zag worden door Ibrahima Konaté. Sparta Praag nam binnen enkele minuten drie zeer dreigede hoekschoppen, die uiteindelijk niets opleverden.

De Tsjechen bleven drukken, maar kregen een flinke tik te verwerken. Núñez ontving de bal uit een counteraanval en haalde vanaf een meter of twintig heerlijk uit. Mede doordat Vindahl Jensen de bal compleet miste, vloog de bal fraai tegen de touwen: 0-2. De treffer van Núñez betekende het duizendste doelpunt van Liverpool onder leiding van vertrekkend manager Klopp.

De allergrootste kans van de wedstrijd kwam op naam van Veljko Birmancevic. De Serviër struikelde bij de tweede paal over zijn eigen benen en liet zo na Sparta Praag terug in de wedstrijd te brengen. De Tsjechen bleven prima voor de dag komen, al konden ze niet voorkomen dat Gakpo uit de draai bijna voor 0-3 zorgde. Vindahl Jensen redde echter prima. In de derde minuut van de blessuretijd was het alsnog opnieuw raak voor Liverpool. Mac Allister stuurde Núñez diep. De Uruguayaan liet de bal een keer stuiteren en nam die vervolgens heerlijk op de pantoffel: 0-3.

Klopp besloot aan het begin van de tweede helft Conor Bradley te brengen voor Gomez. De invaller kende een dramatische entree op het veld, door een scherpe voorzet vanaf rechts van Birmancevic keihard in zijn eigen net te werken: 1-3. Zo kreeg de thuisploeg eindelijk waar het zo lang recht op had. Een volgende voorzet van Birmancevic had afgerond moeten worden door de vogelvrije Haraslín, ware het niet dat Kelleher redding bracht met zijn benen.

Liverpool, met Van Dijk en Szoboszlai inmiddels binnen de lijnen, vergrootte de marge alweer snel naar drie. Bradley gaf vanaf de rechterkant goed mee op Harvey Elliott, die op zijn beurt Díaz vond. De Colombiaan schoot in de zestien door het midden raak: 1-4. Preciado, één van de absolute smaakmakers in de wedstrijd, scoorde bijna op schitterende wijze. De 26-jarige Zuid-Amerikaan zag zijn inzet vanaf een meter of dertig nog maar net over de lat getikt worden door Kelleher.

In de slotfase was de tank leeg bij de thuisploeg. Liverpool kon zodoende nog denken aan aanvallen en dat deed het dan ook. Nadat Szoboszlai eerst nog naliet een hoek uit te kiezen, was het even later wel raak. Gakpo gaf mee aan invaller Salah, die met binnenkant voet afrondde. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Diep in blessuretijd maakte Szoboszlai er alsnog 1-5 van door na een fout achterin bij Sparta Praag simpel raak te schieten.

