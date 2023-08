Liverpool boekt eerste zege ondanks gemiste penalty én direct rood Mac Allister

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:16

Liverpool heeft de eerste competitiezege van het seizoen te pakken. In eigen huis wonnen the Reds zaterdagmiddag met 3-1 van AFC Bournemouth. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong via Antoine Semenyo, maar Luis Díaz, Mohamed Salah en Diogo Jota bezorgden Liverpool alsnog de drie punten. De thuisploeg speelde overigens het laatste half uur met tien man, na een rode kaart voor Alexis Mac Allister, die nota bene zijn thuisdebuut maakte. Door de zege staat Liverpool voorlopig op een derde plek in de Premier League, met vier punten uit twee duels. Ondertussen boekten ook Brentford en Brighton & Hove Albion ruime zeges.

Liverpool-manager Jürgen Klopp koos ervoor om het duel te beginnen met dezelfde elf spelers als vorig weekend tegen Chelsea (1-1). Daardoor mochten zowel centrale verdediger Virgil van Dijk en linkermiddenvelder Cody Gakpo het opnieuw vanaf de eerste minuut laten zien. Díaz, die tegen Chelsea de enige treffer namens the Reds maakte, begon wederom als linksbuiten. Bij Bournemouth startte Justin Kluivert op de bank, terwijl er wel een basisplek was voor voormalig Eredivisionisten Marcos Senesi, Milos Kerkez en Dominic Solanke.

Een fout in de verdediging wordt afgestraft door Antoine Semenyo

De bezoekers kenden een droomstart, want al binnen drie minuten stond het 0-1. Philip Billing veroverde de bal van Trent Alexander-Arnold op de Liverpool-helft, vond Solanke en via de spits kwam de bal bij Semenyo terecht. Laatstgenoemde schoot de bal hard in de lange hoek. Een heerlijke start voor Bournemouth, maar veel tijd om daarvan na te genieten was er niet. Liverpool drong aan en trof via een kopbal van Van Dijk de lat, terwijl doelman Neto redding bracht op een poging van Trent Alexander-Arnold.

Liverpool aan de leiding. Mo Salah schiet in tweede instantie binnen

Toch lukte het Liverpool nog voor rust om het duel om te keren. In de 27ste minuut kreeg Díaz de bal van Jota, waarna hij de bal omhoog wipte en met een volley scoorde: 1-1. Enkele minuten later kreeg Liverpool een strafschop, toen Dominik Szoboszlai in het vijandelijke strafschopgebied werd neergehaald door Joe Rothwell. De penalty van Salah werd gestopt door Neto, maar in de rebound was de Egyptenaar alsnog trefzeker: 2-1. Dat werd ook de ruststand.

Vlak na rust kregen beide ploegen een kans. Eerst ging een schot van Semenyo net over, even later wist Salah een goede pass van Gakpo niet te promoveren tot assist. Na een klein uur spelen moest Liverpool plots verder met tien man, toen Mac Allister zijn noppen gemeen op de knie van Ryan Christie had gezet en direct rood zag. Veel leek dat de thuisploeg echter niet te deren, want enkele minuten later zorgde Jota uit de rebound voor de 3-1. Daar bleef het bij, want ook invaller Kluivert kon niks meer veranderen aan de stand.

Fulham – Brentford 0-3

Bij beide ploegen stond er een Nederlander in de basis: Kenny Tete aan de kant van Fulham, Mark Flekken bij de bezoekers. Vlak voor rust werd het 0-1, toen Issa Diop de bal achterin zomaar verspeelde en Yoane Wissa de keeper omspeelde en profiteerde. Toen halverwege de tweede helft Tim Ream een penalty veroorzaakte en zijn tweede gele kaart kreeg, liep Brentford verder uit. Eerst benutte Mbeumbo de toegekende strafschop, waarna hij in blessuretijd nog een lage voorzet kon binnentikken: 0-3.

Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion 1-4

Bij Brighton zaten Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen het hele duel op de bank. De bezoekers kwamen op prachtige wijze op 0-1 via Kaoru Mitoma, die een solo van zo'n dertig meter feilloos afrondde. Na terugleggen van diezelfde Japanner tekende Pervis Estupiñán vlak na rust voor de 0-2. Solly March zorgde voor de 0-3 en 0-4, beide op aageven van Julio Enciso. In de 61ste minuut kopte Hwang Hee-chan uit een corner nog de 1-4 binnen, maar daar zou het bij blijven. Vlak voor tijd kreeg Matheus Nunes, middenvelder van de thuisploeg, nog zijn tweede gele kaart.