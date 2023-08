Liverpool betaalt 22 miljoen euro en haalt aankoop van Mislintat naar Anfield

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 13:52 • Bart DHanis • Laatste update: 14:09

Liverpool heeft zich versterkt met Wataru Endo, zo meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De Japanse middenvelder wordt voor 19 miljoen pond, omgerekend zo’n 22 miljoen euro, overgenomen van VfB Stuttgart. De Japanse middenvelder tekent een contract tot medio 2026 op Anfield.

Endo gaat spelen met nummer 3 en zal het gat dat de naar Saudi-Arabië vertrokken Jordan Henderson en Fabinho hebben opengelaten moeten opvullen. De dertigjarige spelverdeler wacht echter nog wel op een werkvergunning, waardoor het er alle schijn van heeft dat hij komend weekeinde nog niet inzetbaar zal zijn voor manager Jürgen Klopp. Zijn elftal neemt het zaterdagmiddag op tegen Bournemouth.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de website van de Engelse grootmacht zegt Endo blij te zijn om in Engeland te mogen spelen. “Ik sta te popelen om aan de slag te gaan bij deze grote club. Het voelt geweldig en dit is mijn droom. Het is altijd mijn droom geweest om in de Premier League bij een grote club te spelen. Die droom komt nu dus uit", aldus de vijftigvoudig international van het Japanse elftal.

Endo werd door Sven Mislintat, nu directeur voetbalzaken bij Ajax, in 2020 voor minder van twee miljoen euro overgenomen van het Belgische VV Sint-Truiden. In Duitsland maakte de Japanner veel indruk. Hij kwam in totaal 133 keer in actie voor Stuttgart. Hierin maakte hij 16 doelpunten en gaf hij 12 assists. Ook was hij afgelopen winter actief op het WK in Qatar, waar hij als captain zijn land tot de achtste finale van het toernooi loodste.