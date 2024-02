Live meepraten in de FA Cup: Luton Town - Manchester City

Manchester City neemt het dinsdagavond in de vijfde ronde van de FA Cup op tegen Luton Town. Gaan the Hatters stunten, of verlengt de bekerhouder het bekeravontuur? De ontmoeting op Kenilworth Road begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en in dit artikel kun je erover meepraten.

Opstelling Luton Town: Krul; Ogbene, Burke, Mengi, Bell; Doughty, Barkley, Clark; Chong, Woodrow, Morris.

Opstelling Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Akanji, Aké; Kovacic, Nunes, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Welke club bereikt de volgende ronde in de FA Cup? Luton Town Manchester City Stem Welke club bereikt de volgende ronde in de FA Cup? Luton Town 21% Manchester City 79% Totaal aantal stemmen: 19