Live meepraten in de EK-kwalificatie: Jong Oranje - Jong Noord-Macedonië

Jong Oranje neemt het in de achtste speelronde van de EK-kwalificatiereeks op tegen Jong Noord-Macedonië. Nederland gaat met 21 punten uit 7 wedstrijden soeverein aan kop in Groep C en is al bijna zeker van plaatsing voor het EK. De wedstrijd is vanaf 20:00 uur live te zien op ESPN 1. Praat live mee met de wedstrijd in de reacties!

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro; Rensch, Flamingo, Van Breemen, Maatsen; Proper, Regeer, Milambo; Van Bommel, Ohio, Manhoef.