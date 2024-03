Live meepraten in de Conference League: Aston Villa - Ajax

Ajax hoopt zich donderdagavond ten koste van Aston Villa te plaatsen voor de kwartfinale van de UEFA Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde in 0-0. In dit topic kan je meepraten over de return op Villa Park.

Opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Diego Carlos, Torres, Moreno; Bailey, McGinn, Luiz, Rogers; Diaby, Watkins.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Taylor, Henderson, Mannsverk, Hlynsson; Brobbey.



