Live meepraten in de Bundesliga: TSG Hoffenheim - Bayern München

Met Matthijs de Ligt in de basis gaat Bayern München in de laatste Bundesliga-speelronde de tweede plek proberen veilig te stellen op bezoek bij TSG Hoffenheim. Bij die club, die zevende staat, begint Wout Weghorst op de bank. De wedstrijd begint om 15:30 uur en onder dit artikel is er de mogelijkheid om mee te praten.

Opstelling TSG Hoffenheim: Baumann; Kabak, Grillitsch, Akpoguma; Kaderábek, Proemel, Stach, Bülter; Kramaric, Beier; Bebou.

Opstelling Bayern München: Neuer; Upamecano, Dier, De Ligt; Kimmich, Laimer, Pavlovic, Davies; Müller, Goretzka; Tel.

