Arne Slot had de emoties behoorlijk hoog zitten na het duel tussen Liverpool en Everton. The Toffees trokken de stand in minuut 90+8 gelijk (2-2) en na afloop werd het even behoorlijk ongezellig op Goodison Park. De Nederlander leek door de FA voor twee wedstrijden geschorst te worden, maar de Engelse voetbalbond verwijderde die berichtgeving al snel weer.

Slot zou 'agressieve, beledigende of kwetsende taal' hebben uitgeslagen richting de scheidsrechter van dienst en dus is hem een straf van twee wedstrijden opgelegd, berichtte de organisatie achter de Premier League in eerste instantie. Al snel werd het statement offline gehaald.

De controverse zat hem ook zeker in de late gelijkmaker van Everton. Tarkowski schoot een volley uitstekend binnen, maar volgens Slot en heel Liverpool ging aan dat doelpunt een overtreding op Ibrahima Konaté vooraf.

Een langdurige VAR-check werd uitgevoerd, maar uiteindelijk bleef de beslissing van arbiter Michael Oliver staan. Slot was daarover niet te spreken en zocht de leidsman na het allerlaatste fluitsignaal op.

Beelden lieten zien hoe de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord hem iets toefluisterde, waarna hij na een handdruk plots een rode kaart kreeg toebedeeld. Slot bleef verbouwereerd achter en moest door Virgil van Dijk gekalmeerd worden.

Een liplezer heeft namens SPORTBible daags na de verhitte derby bekeken voor welke woorden Slot nou de rode kaart had ontvangen. "Dat is geen duw?", doelt hij op de vermeende overtreding van Beto op Konaté.

"Het is een fucking schande. Als je dat terug gaat kijken...", vervolgde Slot, die toen zijn aandacht vestigde op de assistent-scheidsrechter. "Goed gedaan", wendde hij zich op sarcastische wijze tot de vlagger.

Net voordat hij de hand van Oliver schudde, bleef Slot in die sarcastische bui hangen. "Great game", zei hij tegen Oliver, waarna de leidsman onmiddellijk naar zijn kontzak greep om Slot de rode kaart te presenteren.

Daarna was Slot woest. "Tuurlijk, geef je me daar een rode kaart voor? Ik ga het later terugkijken... Jij en ik, ja? Geef me gewoon een rode kaart. We praten straks wel."