Lionel Messi wint achtste Gouden Bal; Haaland pakt andere prijs

Maandag, 30 oktober 2023 om 22:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:37

Lionel Messi heeft de Ballon d'Or gewonnen. De Argentijnse superster mocht maandagavond voor de achtste keer in zijn loopbaan de prijs in ontvangst nemen van David Beckham. Dat heeft Messi voornamelijk te danken aan het winnen van het WK met Argentinië. Erling Braut Haaland greep naast de trofee, maar wist als beste spits wel beslag te leggen op de Gerd Müller Trophy.

Gezien het feit dat de vorige Gouden Bal werd uitgereikt in oktober van 2022, tellen de prestaties op het WK van 2022 in Qatar mee voor de uitreiking van 2023. Op het eindtoernooi leidde Messi zijn land naar de eindzege, onder meer door zeven keer te scoren.

Naast het WK wist Messi ook de Franse titel met Paris Saint-Germain te veroveren. Hij was in 32 Ligue 1-duels goed voor 16 doelpunten en evenveel assists. De Argentijn was al recordhouder van de prijs voor ‘beste voetballer van het jaar’. De aanvaller legde in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 en 2021 ook al beslag op de prijs.

Inmiddels laat Messi bijna wekelijks zijn kwaliteiten zien in de Verenigde Staten. Op 36-jarige leeftijd maakte hij deze zomer de overstap naar Inter Miami, waarvoor la Pulga vooralsnog elf keer scoorde en vijf assists gaf in veertien wedstrijden.

Met de uitverkiezing troeft Messi onder meer Erling Braut Haaland af. De Noor beleefde een absoluut superjaar en was cruciaal voor zijn ploeg Manchester City, waarmee hij de befaamde treble won. Gezien zijn vele doelpunten was de spits bij veel mensen de favoriet voor de Gouden Bal.

Overige prijswinnaars

De Ballon d’Or voor vrouwen ging naar Aitana Bonmatí. De Spaanse middenvelder van FC Barcelona speelde een ijzersterk jaar en won onder meer het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw Zeeland.

Jude Bellingham viel ook in prijzen. De middenvelder, die op het moment nadrukkelijk furore maakt bij Real Madrid, won de Kopa Trophy. Dat is de prijs die France Football uitreikt aan het beste talent van het jaar.