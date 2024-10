Lionel Messi wil Argentijnse winnaar van Ballon d’Or: ‘Hij verdient het meer dan wie dan ook’

Lautaro Martínez moet dit jaar de Gouden Bal winnen, zo zegt landgenoot Lionel Messi in gesprek met La Gazzetta dello Sport. De sterspeler van Inter Miami stelt dat Martínez de prijs verdient vanwege zijn prestatie in het nationale elftal en bij Inter.

Messi kreeg dinsdagnacht na de 6-0 zege op Bolivia de vraag wie de Ballon d’Or zou moeten winnen. Zijn antwoord was duidelijk. “Lautaro heeft een spectaculair jaar gehad. Hij verdient de Ballon d'Or dit jaar meer dan wie dan ook.”

Mede dankzij Martínez legde Inter vorig seizoen beslag op de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis. 24 doelpunten waren genoeg om met afstand topscorer van de Serie A te worden.

Ook op international vlak was Martínez succesvol. Namens Argentinië was hij verantwoordelijk voor het enige doelpunt in de finale van de Copa América tegen Colombia. Daarmee voorkwam hij een bloedstollende strafschoppenserie.

De 27-jarige Martínez behoort tot de dertig laatste kandidaten voor de Ballon d’Or van 2024. Op 28 oktober wordt in Parijs bekendgemaakt wie de prestigieuze prijs mee naar huis neemt.

MARCA denkt te weten dat de winnaar van de Ballon d’Or reeds bekend is: Vinícius Júnior. De Braziliaan zou reeds van de organisatie te horen hebben gekregen dat hij een gaatje moet vrijhouden in zijn agenda.

Messi, die dus een duidelijke voorkeur voor Martínez heeft, is zelf de absoslute recordhouder qua Gouden Ballen. De 38-jarige Argentijn werd liefst acht keer uitgekozen als beste voetballer van het moment.