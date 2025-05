Lionel Messi gaat met zieltogend Inter Miami hard onderuit in derby van Florida

Inter Miami is in de nacht van zondag op maandag hard onderuit gegaan in de Major League Soccer. In de derby van Florida werd thuis met 0-3 verloren van Orlando City SC. Ook Lionel Messi kon de nederlaag van de club uit Miami niet voorkomen.

Messi en consorten zijn afgezakt naar de zesde plaats in de Eastern Conference van de MLS. Van de laatste zeven competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen en tegen Orlando City werd een nieuwe domper geïncasseerd.

Inter Miami kon voor rust nog wedijveren met de bezoekers uit Orlando, tot Luis Muriel in de 43ste minuut de 0-1 aantekende. Kort na de hervatting werd de opdracht nóg moeilijker toen Marco Pasalic de voorsprong verdubbelde. Ver in blessuretijd bepaalde Dagur Thorhallsson de eindstand op 0-3 in het Chase Stadium.

Een domper dus voor Inter Miami, al blijft Messi optimistisch gestemd. ''We gaan door een mindere fase. Maar we moeten hard blijven werken en focussen op wat we kunnen bereiken. We hebben nog drie, vier duels te gaan in mei en moeten ons optimaal voorbereiden voor het WK voor clubteams'', zo klinkt het in gesprek met Apple TV.

Ondertussen is Inter Miami achter de schermen bezig met het verlengen van de samenwerking met Messi. De 37-jarige spelmaker ligt vast tot 31 december 2025, maar men wil graag dat hij ook in 2026 actief is in Zuid-Florida.

Inter Miami verhuist in 2026 naar een stadion vlakbij Miami International Airport en wil dat Messi het boegbeeld wordt van het spelen in het nieuwe onderkomen. Goede vriend Jordi Alba verlengde onlangs zijn contract tot eind 2027.

''Hopelijk komen we binnen enkele weken met nieuws over Leo naar buiten'', aldus trainer Javier Mascherano. ''Zijn aanblijven is heel belangrijk voor de club, de fans en de MLS.''