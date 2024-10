Lionel Messi en Luis Suárez blinken uit namens Inter Miami in MLS-topper

Inter Miami was woensdagnacht met 2-3 te sterk voor Columbus Crew. Daardoor verstevigde de koploper van de Major League Soccer Eastern Conference zijn voorsprong op de nummer twee van de competitie. Lionel Messi (2x) en Luis Suárez waren beiden trefzeker.

Bijzonderheden:

Naast Messi en Suárez stonden ook Jordi Alba en Sergio Busquets in de basis bij Inter Miami, dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Messi frommelde zich langs twee verdedigers van Columbus Crew, om vervolgens de 0-1 achter doelman Patrick Schulte te tikken. Nog voor rust verdubbelde de Argentijnse superster die voorsprong met een vrije trap in de korte hoek: 0-2.

Direct na rust deed Diego Rossi iets terug namens Columbus Crew: 1-2. Twee minuten later was het de beurt aan Suárez, die met een kopbal voor de 1-3 zorgde. Een penalty van Cucho Hernández bracht de spanning terug in de wedstrijd: 2-3.

Door een rode kaart (twee keer geel) voor Rudy Camacho moest Columbus Crew in het laatste half uur met tien man verder. Toch kreeg Cucho Hernández, opnieuw vanaf de strafschopstip, de uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker te maken. Zijn penalty in de 84ste minuut ging echter mis.

Daardoor verzekerde Inter Miami zich van het Supporters Shield, de prijs voor de ploeg die in de gecombineerde ranglijst van de MLS eerste wordt. Over twee wedstrijden begint de hoofdfase van de Amerikaanse competitie. Messi staat nu al op 17 doelpunten en 16 assists dit seizoen.

Columbus Crew - Inter Miami 2-3

45’ 0-1 Lionel Messi

45+5’ 0-2 Lionel Messi

46’ 1-2 Diego Rossi (assist: Mohamed Farsi)

48’ 1-3 Luis Suárez

61’ 2-3 Cucho Hernández (penalty)

63’ rode kaart Rudy Camacho (Columbus Crew)

84’ gemiste penalty Cucho Hernández (Columbus Crew)