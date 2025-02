Kees Kwakman gaat na afloop van NEC - PSV door het stof. De analist concludeerde dat Bryan Linssen, de maker van de late 3-3, wellicht 'een paar kilootjes te zwaar is'. De held van NEC was niet gediend van die opmerking en liet dat ook duidelijk merken aan Kwakman.

''Bryan Linssen schijnt qua vetpercentage in orde te zijn'', zo benadrukt Kwakman in De Eretribune, dat uitgebreid aandacht schenkt aan het opmerkelijke puntenverlies van PSV in De Goffert.

''Hoe kom je daar nou weer bij?'', wil de verbaasde presentatrice Aletha Leidelmeijer direct weten van haar tafelgenoot.

''Bryan, sorry'', biedt Kwakman zijn excuses aan richting de aanvaller van NEC. ''Hij was boos op je'', geeft Jan Joost van Gangelen vervolgens mee aan de voormalig middenvelder uit Volendam.

''Hij vond het niet leuk, nee. Maar misschien had hij een extra ondershirtje aan, omdat het koud was'', probeert Kwakman zijn eerdere uitspraak enigszins te verdedigen. Wat volgt is hardop gelach aan de tafel van de voetbaltalkshow van ESPN. ''Nee, serieus'', countert de analist direct.

''Het vetpercentage liegt niet. Dus als dat onder een bepaald percentage is... '', aldus Kwakman, die direct de reactie van Linssen te horen krijgt in een eerder opgenomen interview. ''Ik word fitter en fitter. Een paar kilootjes te veel zoals Kees (Kwakman, red.) zegt, dat is echt onzin. Dat kun je echt niet zomaar zeggen.''

''Ik heb een vetpercentage van 10,5 procent. Dus ik weet niet wat hij allemaal lult. Ik vind het gevaarlijk wat hij doet. Het is een oud-voetballer en schijnbaar kun je dat zomaar roepen tegenwoordig. Maar dat moet hij zelf weten'', geeft Linssen mee aan Kwakman, die in de studio een glimlach niet kan onderdrukken.