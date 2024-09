Lingr verlaat Feyenoord voor tegenvallend bedrag en kijkt het meest uit naar 'grote tegenstander' Ajax

Feyenoord heeft bevestigd dat Ondrej Lingr definitief terugkeert naar Slavia Praag. De middenvelder tekent een contract tot medio 2028 bij de Tsjechische topclub.

Slavia maakt op zijn website bekend dat de transfersom voor Lingr 2,2 miljoen euro bedraagt. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan waar Tsjechische media het eerder op de dag nog over hadden: ruim drie miljoen euro.

"Sportief gezien was het een mooi jaar met het spelen van de Champions League en het winnen van zowel de TOTO KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal", neemt Lingr afscheid op de clubsite van Feyenoord. "En ik heb ook ontzettend genoten van de steun van het Feyenoord-publiek, dat me altijd heeft aangemoedigd om alles te geven."

"Maar in de zoektocht naar meer minuten zijn Feyenoord en ik tot de conclusie gekomen dat een andere koers misschien toch beter is. Ik had mijn jaar bij Feyenoord echter voor geen goud willen missen en wens de club en de supporters alle goeds toe in de toekomst."

Lingr speelde in totaal slechts 444 minuten in dienst van Feyenoord, verdeeld over 28 officiële optredens. Daarin was de gretige supersub nog wel goed voor vier doelpunten en een assist.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Lingr op zo’n 3,5 miljoen euro. De Tsjech keert spoedig terug naar de club waar hij tussen 2020 en 2023 al onder contract stond. Lingr was in die jaren zeer geliefd bij de aanhang van Slavia Praag.

Tijdens zijn eerste periode in de Tsjechische hoofdstad speelde Lingr 138 officiële wedstrijden namens Slavia. Daarin was de rechtspoot goed voor 40 doelpunten en 11 assists. Bij zijn nieuwe club gaat hij op 3 oktober tegen Ajax spelen.

"Ik kijk enorm uit naar de Europa League”, laat Lingr weten. “We treffen daar grote tegenstanders, bijvoorbeeld Ajax. Ik denk dat het een veel bekeken duel wordt in Rotterdam en dat de Feyenoord-fans mij zullen steunen. Het was voor hen altijd de grootste wedstrijd.”

“Waarschijnlijk kijk ik het meest uit naar de thuiswedstrijd tegen Ajax, maar je hebt ook Fenerbahçe, Athletic Bilbao en andere interessante tegenstanders.” Slavia neemt het naast de drie bovengenoemde tegenstanders ook op tegen Ludogorets, Eintracht Frankfurt, Anderlecht, PAOK en Malmö FF.