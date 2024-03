Leverkusen vergroot mede dankzij Tsjechen gat met Bayern weer naar tien punten

Niets lijkt een landstitel voor Bayer Leverkusen meer in de weg te kunnen staan. De ploeg van succestrainer Xabi Alonso won zondagmiddag de listige uitwedstrijd bij SC Freiburg met 2-3. Florian Wirtz, Adam Hlozek en Patrik Schick, op aangeven van Jeremie Frimpong, verschenen op het scorebord namens die Werkself. De voorsprong van de koploper op naaste achtervolger Bayern München bedraagt tien punten met nog acht duels te gaan.

Aan de kant van Leverkusen begon Frimpong aan de aftrap. Het andere vleugelfenomeen, Alejandro Grimaldo, startte aan de linkerkant. Wirtz moest de Tsjechische aanvallers Hlozek en Schick van bruikbare ballen voorzien. Exequiel Palacios en Granit Xhaka stonden centraal op het middenveld voor de broodnodige balans.

Leverkusen kende een absolute droomstart in Freiburg. Wirtz werd door Grimaldo de diepte ingestuurd, kapte en draaide naar zijn rechterbeen. De technicus, die een magnifiek seizoen kent, krulde de bal op heerlijke wijze in de bovenhoek: 0-1.

Toch wist Freiburg al snel langszij te komen via ex-PSV'er Ritsu Doan. De Japanner ging een één-tweetje aan met Lucas Höler, om vervolgens met links de korte hoek te vinden achter de kansloze Leverkusen-goalie Lukas Hrádecký: 1-1.

Freiburg kende een sterke fase en mocht zelfs even dromen van de voorsprong, die er niet niet kwam. Merlin Röhl, dit seizoen al meerdere malen genomineerd voor de prijs Talent van de Maand in de Bundesliga, zag zijn schot maar net in het zijnet belanden. Leverkusen zou nog voor rust de voorsprong heroveren. Freiburg-doelman Noah Atubolu greep te laat in, waardoor hij moest lossen. De afvallende bal was een prooi voor Hlozek: 1-2.

Ook die andere Tsjechische aanvaller, Schick, zou zijn naam op het scorebord terugvinden. De spits, die midweeks in de Europa League nog goud waard waard was met twee goals in blessuretijd tegen FK Qarabag, schatte een voorzet van Frimpong op waarde en tikte met buitenkant voet én via de binnenkant van beide palen fraai binnen: 1-3.

Er leek niets aan de hand voor Leverkusen, totdat het tien minuten voor tijd plots 2-3 werd. Na een uitstekende pass van achteruit kreeg Yannik Keitel een vrije schietkans in de zestien. De eerste keer schoot het jeugdproduct van Freiburg nog op Hrádecký, die in de rebound kansloos was op een poging in de korte hoek van diezelfde Keitel.

Leverkusen ging op jacht naar de definitieve beslissing, die echter niet viel. Dat kwam mede doordat Wirtz van dichtbij een prima kans onbenut liet door de bal maar net naast te schieten. Een schot vanaf een meter of achttien van Xhaka leverde evenmin een resultaat op. De Zwitser zag zijn inzet richting de korte hoek gekeerd worden door Atubolu. Gevolgen had dat dus niet voor Leverkusen, dat hard op weg is om de eerste landstitel in de geschiedenis te veroveren.

