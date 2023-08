Leverkusen begint Bundesliga ijzersterk: na Leipzig ook Gladbach verslagen

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 20:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:07

Bayer Leverkusen is zeer voortvarend van start gegaan aan het nieuwe Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Xabi Alonso won vorige week al knap van RB Leipzig (3-2) en zaterdag bonden die Werkself ook Borussia Mönchengladbach aan de zegekar: 0-3. Zomeraanwinst Victor Boniface was de grote man met twee treffers, terwijl ook Jonathan Tah op het scorebord verscheen. Leverkusen staat voorlopig op doelsaldo tweede, achter 1. FC Union Berlin.

Bijzonderheden:

Bij Leverkusen was Jeremie Frimpong de enige Nederlander die in de basis stond. Hij zag zijn ploeg in de achttiende minuut op voorsprong komen. Een diepe bal kwam aan de linkerkant terecht bij de mee opgekomen Alejandro Grimaldo, die in een keer voorgaf met zijn hoofd. Boniface rondde vervolgens via een kopbal af: 0-1. De 0-2 viel diep in de blessuretijd van de eerste helft en weer leidde een diepe bal tot de treffer. Jonas Hofmann legde terug rond de penaltystip, waar Tah klaarstond om met links af te werken. Vlak na rust gooiden de manschappen van Alonso het duel in het slot. Florian Wirtz had een heerlijk steekpassje in huis op Boniface, die op de brommer zat en Gladbach-goalie Jonas Omlin kansloos liet: 0-3. De van Bayern München gehuurde Josip Stanisic maakte in de slotfase nog zijn debuut voor Leverkusen.

