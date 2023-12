Bayer Leverkusen doet zichzelf veel tekort met remise tegen Borussia Dortmund

Zondag, 3 december 2023 om 19:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:32

Bayer Leverkusen heeft zichzelf tekortgedaan in de topper tegen Borussia Dortmund. De ploeg van trainer Xabi Alonso was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar moest genoegen nemen met een punt: 1-1. Dortmund kende een droomstart in de BayArena dankzij een vroege treffer van Julian Ryerson. Die Schwarzgelben beperkten zich daarna vrijwel uitsluitend tot verdedigen en bleek daarin lange tijd succesvol, al kon het niet voorkomen dat Victor Boniface diep in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde.

Aan de kant van Leverkusen begon Jeremie Frimpong zoals verwacht in de basis. De Oranje-international moest net als de vleugelverdediger aan de andere kant, Alejandro Grimaldo, voor aanvallende bijdrage over de flank zorgen. Florian Wirtz, Jonas Hofmann en Victor Boniface waren de voorste drie pionnen van Alonso. Bij Dortmund moest Donyell Malen genoegen nemen met een reserverol, Marco Reus kreeg de voorkeur. De routinier moest samen met Julian Brandt en Jamie Bynoe-Gittens voor de aanvoer richting Niclas Füllkrug zorgen.

De wedstrijd kon haast niet beter beginnen voor Dortmund. De vierde minuut was net voorbij toen de bezoekers een gevaarlijke aanval opzetten rond de zestien van Dortmund. Füllkrug gaf behendig mee aan Ryerson, die van dichtbij wist af te ronden: 0-1.

Granit Xhaka was verantwoordelijk voor het eerste gevaar van Leverkusen, al zag de Zwitser dat Gregor Kobel geen moeite had met zijn inzet vanaf randje zestien. Xhaka probeerde het halverwege de eerste helft opnieuw met een schot, dat ditmaal gevaarlijker was dan zijn eerste poging. Zijn schot vloog net naast het doel van Kobel. De goalie van Dortmund had meer moeite met de vrije trap van Alejandro Grimaldo, die zijn inzet in de korte hoek gekeerd zag worden.

Dortmund beperkte zich na zijn vroege openingstreffer met name tot verdedigen. Daarin slaagde het behoorlijk, want het normaal zo kansrijke Leverkusen had moeite om door de defensie heen te komen. Toch kon de ploeg van Edin Terzic niet alles tegenhouden. Zo kopte Boniface net naast en zag Exequiel Palacios zijn inzet over het doel van Kobel belanden.

In blessuretijd van de eerste helft dacht Leverkusen alsnog op gelijke hoogte te komen. Na een fraaie aanval gaf Frimpong voor op Wirtz, die via de onderkant van de lat heerlijk raak schoot. Echter bleek Boniface in de aanloop naar de goal met een voetje buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Alsnog kreeg die Werkself een prima mogelijkheid om nog voor rust op gelijke hoogte te komen. Boniface legde af op Granit Xhaka, die zijn inzet de tribunes in schoot.

Na de onderbreking veranderde er weinig aan het spelbeeld. Dortmund verdedigde, terwijl Leverkusen op zoek bleef gaan naar de verlossende gelijkmaker. Die viel lange tijd maar niet, ondanks dat Leverkusen zich in de tweede helft bijna uitsluitende meldde rond de zestien van Dortmund. Alonso besloot met nog zo'n tien minuten te gaan om Palacios naar de kant te halen voor Patrik Schick. Dat bleek een gouden wissel. Nog geen minuut na zijn entree werd de Tsjech gevonden in de zestien. Schick legde terug op Boniface, die simpel binnentikte: 1-1.

Leverkusen bleef aandringen en had ook nog tijd om de winnende treffer te forceren. Boniface kwam dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De Nigeriaan probeerde het met een goed genomen volley, die binnen het bereik van Kobel was. Schick werd enkele momenten later ook in stelling gebracht. De bal kwam echter net te hoog bij hem terecht, waardoor hij zijn kopbal niet genoeg kracht en richting kon meegeven. De laatste grote kans was niet voor Leverkusen, maar voor Dortmund. Füllkrug verscheen plots voor het doel van Leverkusen en kopte tot zijn eigen frustratie over.