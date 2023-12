Xavi Simons wordt voor de 4e keer op rij afgetroefd door Bundesliga-sensatie

Xavi Simons is er opnieuw niet in geslaagd aan de haal te gaan met de prijs voor Talent van de Maand in de Bundesliga. De Oranje-international werd in de maanden augustus, september en oktober al genomineerd voor de eervolle prijs. Ook in november maakte Simons kans op de eretitel, die echter voor de vierde keer op rij naar Victor Boniface is gegaan.

Boniface kent een formidabel debuutseizoen bij Bayer Leverkusen. De Nigeriaan is een onbetwiste basisspeler bij de koploper van de Bundesliga en maakte sinds zijn zomerse komst van Union Sint-Gillis veertien goals in twintig wedstrijden. Daarnaast leverde hij zes assists af. Dat Boniface ook op basis van de de maand november tot de beste jonge speler is uitgeroepen, mag enigszins opvallend genoemd worden.

De spits maakte in november geen Bundesliga-doelpunten voor die Werkself. Zijn twee goals afgelopen maand kwamen tot stand in de Europa League-duels met FK Qarabag (0-1) en BK Häcken (0-2). Wel leverde Boniface twee assists in het uitduel met TSG Hoffenheim (0-2). De fysiek sterke aanvaller won daarnaast 52 procent van zijn duels afgelopen maand in de Bundesliga.

Simons vist dus andermaal achter het net, al kende de Oranje-international een behoorlijke maand in de competitie. Met name op 12 november, toen er met 3-1 werd gewonnen van SC Freiburg, blonk hij uit. Met een treffer en een assist had Simons een aanzienlijk aandeel in de zege van die Roten Bullen. In november was Simons iedere veertien minuten betrokken bij een doelpoging van de Oost-Duitse ploeg.

Simons wordt dit seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain en bewijst van grote waarde te zijn voor trainer Marco Rose. In totaal kwam Simons tot dertien Bundesliga-optredens voor Leipzig, waarin hij vier goals en zeven assists liet noteren. Geen enkele andere speler heeft zeven of meer assists achter zijn naam staan in de Bundesliga.

Merlin Röhl

Merlin Röhl was de derde en laatste genomineerde voor de prijs voor Talent van de Maand. De 21-jarige middenvelder van Freiburg kwam tot de maand november tot slechts negen optredens op het hoogste Duitse niveau, waarvan drie als basisspeler. De jeugdinternational beleeft in november zijn definitieve doorbraak. Röhl scoorde tijdens de 3-1 nederlaag bij Leipzig na een fraaie solo en had een assist in huis in het duel met Borussia Mönchengladbach (3-3).

Speler van de Maand

In de categorie Speler van de Maand, zonder leeftijdsrestricties, is Simons overigens ook genomineerd. De andere kanshebbers zijn Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo (beiden Bayer Leverkusen), Leroy Sané, Harry Kane (beiden Bayern München) en Deniz Undav (VfB Stuttgart).

