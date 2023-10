Bayer Leverkusen herovert koppositie mede dankzij treffer Jeremie Frimpong

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:48 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster

Jeremie Frimpong heeft andermaal een bijdrage geleverd in een overwinning van Bayer Leverkusen. De Amsterdammer, midweeks nog goed voor een treffer tegen Molde FK (1-2), maakte in het duel met 1. FC Köln de 2-0 in de uiteindelijke 3-0 zege op de hekkensluiter. Dankzij de zege is Leverkusen de nieuwe lijstaanvoerder van de Bundesliga.

Bijzonderheden:

Nadat Victor Boniface en Jonathan Tah nalieten de score al vroeg te openen, was het halverwege de eerste helft alsnog raak. Een schitterend hakje van Florian Wirtz leidde een open schietkans in voor Jonas Hofmann, die van dichtbij niet faalde: 1-0. Het was voor Hofmann alweer de derde competitiewedstrijd op rij dat hij scoorde. Bovendien betekende het zijn 50ste Bundesliga-goal.

De tweede treffer van de middag, tien minuten na de eerste, werd opnieuw aan de linkerkant gecre√ęerd. Een lage voorzet van Alejandro Grimaldo belandde bij de tweede paal, waar Frimpong volledig vrij mocht binnenschieten: 2-0. Vlak voor rust hoopte K√∂ln wat terug te doen via Eric Martel. Doelman Lukas Hr√°deck√Ĺ onderscheidde zich echter met een prima redding.

Köln-doelman Marvin Schwäbe liet zich vlak na rust ook zien. Frimpong dacht even zijn tweede treffer van de middag te maken, maar stuitte op de goalie van de bezoekers. Schwäbe moest even later alsnog vissen. Boniface was het eindstation van een zeer vlotlopende counteraanval: 3-0. Het was voor de Nigeriaan alweer zijn zevende Bundesliga-treffer in evenzoveel wedstrijden.