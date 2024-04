Leipzig dankt Openda en zet stap naar de Champions League; Weghorst trefzeker

RB Leipzig heeft een belangrijke stap gezet naar kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van onder meer Xavi Simons en Loïc Opena wist op bezoek bij FC Heidenheim met 1-2 te winnen. Wout Weghorst scoorde in de 4-3 overwinning op Borussia Mönchengladbach.

In een slaapverwekkende eerste helft kwam Leipzig met de eerste goede kans meteen op voorsprong. Een voorzet van de zijkant werd niet goed verwerkt door Heidenheim, waarna Benjamin Sesko de bal via de grond binnen volleerde.

In het tweede bedrijf kreeg Openda een grote kans op 0-2. De Belgische aanvaller kreeg een bal in de diepte van Xavi Simons, maar schoot recht op de doelman. Uiteindelijk vlagde de grensrechter ook voor buitenspel.



In de 68e minuut kwam Heidenheim langszij. Een indirecte vrije trap werd bij de tweede paal terug voor het doel gekopt, waar invaller Nikola Dovedan de bal met zijn eerste balcontact tegen de touwen kopte: 1-1.

Vijf minuten voor tijd wist Leipzig de wedstrijd alsnog te winnen. Mohamed Simakan trok de bal strak voor het doel, waar Openda zijn 23e van het seizoen kon binnentikken.

Dankzij de overwinning van Leipzig kan de club Champions League-voetbal komend seizoen bijna niet meer ontlopen. De club staat vierde en heeft drie punten voorsprong op Borussia Dortmund, dat later dit weekend nog in actie komt tegen Bayer Leverkusen.

De nummer vijf van de Bundesliga lijkt echter ook verzekerd te zijn van een plekje in de eerste ronde van het miljardenbal. Door de prestaties van Leverkusen, Dortmund en Bayern München, heeft Duitsland nog twee overwinningen nodig dit seizoen. Als dat de drie overgebleven ploegen lukt, gaat de nummer vijf van de Bundesliga ook naar de Champions League.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 4-3

Ook in Hoffenheim werd zaterdagmiddag gevoetbald. De thuisploeg begon met Wout Weghorst in de basis en hij zorgde in de 36e minuut op aangeven van Andrej Kramaric voor de openingstreffer. Drie minuten later bracht Robin Hack de teams echter alweer op gelijke hoogte.

Via Grischa Pömel en Ozan Kabak liep de thuisploeg uit naar 3-1. Hack maakte vervolgens de 3-2 en zelfs de 3-3, maar Hoffenheim ging er dankzij Anton Stach in de blessuretijd met de winst vandoor.

