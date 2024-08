Leicester City pakt bij terugkeer in de Premier League meteen knap punt tegen Tottenham Hotspur

Leicester City heeft bij zijn terugkeer in de Premier League een zwaarbevochten punt gepakt. In eigen huis hield het Tottenham Hotspur op 1-1. De bezoekers kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong via Pedro Porro, maar veteraan Jamie Vardy liet in de tweede helft het King Power Stadium ontploffen door de gelijkmaker te produceren.

Bij Tottenham was er meteen plaats in de basis voor miljoenenaankoop Dominic Solanke. Ook Micky van de Ven stond aan de aftrap, terwijl bij de thuisploeg de 37-jarige Vardy in de basisopstelling stond.

De bezoekers begonnen zeer sterk aan het duel en dat resulteerde meteen in een aantal aardige mogelijkheden. Solanke was nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt, terwijl ook Christian Romero zijn kopbal vlak langs het doel zag gaan. Rodrigo Bentancur was echter het dichtst bij de openingsgoal, maar zijn kopbal werd ternauwernood van de doellijn gehaald.

Na een klein half uur werd dan toch de score geopend. James Maddison, die vorig jaar zomer voor zo’n 45 miljoen euro door Tottenham werd overgenomen van Leicester, bracht de bal voor het doel, waar rechtsback Pedro Porro de bal knap richting de verre hoek kopte: 0-1.

Ook na de openingstreffer was Tottenham de betere ploeg en kwam Leicester nauwelijks over de middenlijn. Na een klein uur spelen kwam het doelpunt van Vardy dan ook compleet uit het niets. De spits werd door de gehele Tottenham-verdediging vrijgelaten en kon bij de tweede paal vrij inkoppen op een voorzet van Abdul Fatawu.

In de fase daarna kroop de thuisploeg wat meer uit de schulp en dat resulteerde in een enorme kans voor Vardy. De spits kwam oog in oog te staan met doelman Guglielmo Vicario, maar de Italiaan keerde de inzet. Kort daarna lag het spel lange tijd stil vanwege een ogenschijnlijk ernstige hoofdblessure. De Uruguayaan was gelukkig bij kennis toen hij op een brancard het veld verliet.

In de slotfase was het spelbeeld weer hetzelfde als in de eerste 55 minuten. Tottenham viel aan en ging op zoek naar het winnende doelpunt, maar moest ondertussen waken voor de uitbraken van The Foxes, die in de negen minuten durende blessuretijd het punt over de streep trokken.