Leeds United heeft serieuze belangstelling voor Troy Parrott, zo meldt De Telegraaf. De Engelse club, die afgelopen weekend promotie naar de Premier League veiligstelde, ziet in de spits van AZ een mogelijke versterking voor het nieuwe seizoen. AZ lijkt bereid mee te werken aan een vertrek, maar stelt wel een stevige eis: een transfersom van liefst dertig miljoen euro.

De 23-jarige Parrott werd vorig jaar zomer voor vier miljoen euro overgenomen van Tottenham en kende cijfermatig een sterk seizoen in Alkmaar. De fysiek sterke spits noteerde veertien doelpunten, ondanks enkele blessures in het slot van het seizoen. Die cijfers en zijn teamgerichte speelstijl zijn Leeds United niet ontgaan.

De club uit West-Yorkshire keert volgend seizoen terug in de Premier League en ziet in Parrott een potentiële basisspeler. Parrott is vanwege zijn home-grown status extra interessant voor Premier League-clubs, die er daar minimaal twaalf van in hun selectie moeten hebben.

Volgens ingewijden vinden de beleidsmakers van Leeds het gevraagde bedrag voorlopig ‘te gortig’. Toch lijkt een zomertransfer realistisch, nu ook andere clubs zijn interesse tonen in de Ierse international. Mocht AZ de hoofdprijs daadwerkelijk binnenhalen, dan zou dat een flinke financiële opsteker betekenen.

AZ speelt zondag de finale van de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League, thuis tegen FC Twente. Trainer Maarten Martens hield zich vrijdag nog op de vlakte over wie hij in de spits postioneert zondag in de allesbeslissende wedstrijd: Parrott of Mexx Meerdink.

“Het verschil tussen de twee is niet zo groot,” aldus Martens. “Troy is fysiek iets verder, maar Mexx liet donderdag tegen sc Heerenveen met drie doelpunten ook zijn klasse zien.” De coach wilde zijn keuze niet prijsgeven, mede vanwege de fitheid van beide spelers.

AZ hoopt dus op een bedrag van maar liefst dertig miljoen euro voor Parrott. Het zou een absoluut record zijn voor de Alkmaarders. De huidige recordverkoop is die van Vincent Janssen, die in 2016 voor circa 22 miljoen euro vertrok naar Tottenham Hotspur.