Lazio-spits Ciro Immobile bereikt schitterende mijlpaal in de Serie A

Ciro Immobile heeft zondagmiddag een prachtige mijlpaal behaald. De spits van Lazio maakte in het duel met Cagliari zijn 200ste treffer in de Serie A. Zijn doelpunt was bovendien een belangrijke in de uiteindelijke 1-3 zege van i Biancocelesti. Lazio klimt naar plek zes, waar het één punt achter aartsrivaal AS Roma staat. Cagliari staat negentiende, met perspectief op handhaving.

Lazio wist halverwege de eerste helft de voorsprong te grijpen op Sardinië. Alessandro Deiola wilde de bal wegwerken, maar frommelde de bal juist op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman, Simone Scuffet: 0-1.

Vijf minuten na rust sloeg Lazio voor de tweede maal toe. Voormalig Feyenoord-target Gustav Isaksen zag zijn schot gekeerd worden door Scuffet, die echter niet kon voorkomen dat Immobile in de rebound alsnog toesloeg: 0-2.

Toch was het duel niet gespeeld, want vlak na de tweede Romeinse treffer wist Cagliari wat terug te doen. Gianluca Gaetano vond vanaf een kleine twintig meter de bovenhoek met een schitterende geplaatste bal: 1-2.

Daarna was het Lazio dat erin zou slagen de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Halverwege de tweede helft maakte Felipe Anderson er 1-3 van. De Braziliaan genoot te veel tijd en ruimte aan de linkerkant van de zestien, sneed naar binnen en schoot met rechts via een Cagliari-verdediger binnen.

De 33-jarige Immobile, die nog tot medio 2026 vastligt in Rome, werd in zijn carrière viermaal topscorer van de Serie A. 168 van zijn 200 goals op het hoogste Italiaanse niveau maakte hij voor Lazio. 27 keer was hij trefzeker voor Torino, terwijl hij ook vijfmaal het net vond voor Genoa. Immobile is inmiddels al enige tijd topscorer aller tijden van Lazio.

Dit seizoen staat de teller op zes competitietreffers. Daarnaast was hij ook van grote waarde in de Champions League, waarin hij drie goals noteerde. Lazio en Immobile staan in de achtste finale van het miljardenbal voor een loodzware opgave tegen Bayern München.

200 - Ciro Immobile has scored 200 Serie A goals, becoming the 8th player to reach this milestone, as well as the 4th player to reach this figure in the last 45 years, along with Roberto Baggio (205), Antonio Di Natale (209) and Francesco Totti (250). Historic.#CagliariLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 10, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties