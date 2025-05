Lazio lijdt tegen tien man van Lecce nederlaag met verstrekkende gevolgen

Lazio heeft zondag een uiterst teleurstellende laatste speelronde in de Serie A beleefd. De Romeinen maakten voor aanvang van de laatste speelronde in de Serie A nog kans op Champions League-voetbal, maar grijpt door de nederlaag in eigen huis tegen tien man van Lecce (0-1) helemaal naast Europees voetbal. Lecce verzekert zich dankzij de zege van nog een seizoen Serie A. Empoli en Venezia degraderen, net als AC Monza. Fiorentina passeert Lazio en speelt komend seizoen weer in de Conference League.

Lazio - Lecce 0-1

Lazio en Lecce moesten winnen en besloten in de eerste helft vooral de kat uit de boom te kijken. Des te verrassender was de openingstreffer van Lecce op slag van rust. Lassana Coulibaly reageerde het alertst en schoof binnen: 0-1.

In de blessuretijd van de eerste helft beging Santiago Pierotti een nogal onhandige overtreding rond de middenlijn, door Nuno Tavares neer te halen met een gele kaart op zak. De arbiter greep logischerwijs opnieuw naar zijn borstzak en toonde Pierotti de rode kaart.

Met elf tegen tien en 45 minuten om een (zo goed mogelijke) Europese ticket te veroveren koos Lazio na rust vol voor de aanval, maar de ene na de andere aanval zou stranden in schoonheid.

De bal wilde er maar niet in voor Lazio. Zo kwam onder meer Taty Castellanos kwam zéér dichtbij, maar de Argentijn zag zijn kopbal op de doellijn gekeerd worden door de ogenschijnlijk onpasseerbare Falcone. En ook Pedro wist de trekker niet over te halen met zijn schot dat de buitenkant van de paal scheerde.

Het zat er niet meer in voor Lazio, waar de frustraties toenamen en Alessio Romagnoli een directe rode kaart kreeg wegens een totaal onnodige bodycheck.

Udinese - Fiorentina 2-3

Aan goals geen gebrek in Stadio Friuli, waar voormalig Ajacied Lorenzo Lucca als eerste op het scorebord verscheen. De boomlange spits schoot op aangeven van Oumar Solet binnen.

Udinese kwam echter in de problemen na de rode kaart voor Jaka Bijol. Met elf tegen tien had Fiorentina nog geen minuut nodig om via Nicolò Fagioli op gelijke hoogte te komen. Pietro Comuzzo maakte er snel daarna zelfs 1-2 van.

Ondanks de ondertalsituatie vocht Udinese zich volledig terug in de wedstrijd en werd het gelijk via Christian Kabasele. Fiorentina kwam vervolgens weer op voorsprong via Moise Kean, wiens van richting veranderde schot gelukkig binnenviel.