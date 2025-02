Langzaam maar zeker hervindt Antony de vorm uit zijn Ajax-tijd: Manchester United-huurling leidt ruime zege Betis in

Antony is voortreffelijk begonnen aan zijn uitleenbeurt aan Real Betis. Afgelopen weekeinde luisterde hij zijn tweede optreden namens de club op met zijn eerste treffer, donderdag verdubbelde hij zijn totaal. Daarmee leidde de huurling van Manchester United een 3-0 zege voor de Spanjaarden in.

Bijzonderheden

Voor de derde keer sinds zijn transfer naar Andalusië had Antony een basisplek. Met verder onder meer Marc Bartra, Giovanni Lo Celso en talisman evenals aanvoerder Isco in de basis trad Betis in België aan tegen KAA Gent.

Vlak na rust was het voor het eerst raak. Antony ontving de bal op de voor hem bekende rechterflank, draaide weg bij zijn tegenstander en vond fraai de verre onderhoek vanaf net buiten het strafschopgebied: 0-1.

Daarmee was Betis op weg naar een feestavond. Op aangeven van Isco maakte Cédric Bakambu er in minuut 71 0-2 van, alvorens Sergi Altimira vanuit een doorgeschoten hoekschop de eindstand in de slotfase op 0-3 bepaalde. Volgende week kan Betis het klusje in de Conference League-tussenronde in eigen huis afmaken.