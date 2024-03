LaLiga-smaakmaker Nico Williams kan rekenen op interesse van Engelse topclub

Chelsea heeft interesse in Nico Williams, zo weet The Telegraph woensdag te melden. De Spanjaard speelt een uitstekend seizoen voor Athletic Club, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. De focus van Chelsea ligt nog altijd wel op het vastleggen van een spits.

Williams kon vorig jaar rekenen op interesse van FC Barcelona, dat hoopte Williams in de zomer van 2024 te verleiden tot een transfervrije overstap naar Spotify Camp Nou. Williams verlengde zijn contract echter tot medio 2027, waardoor Barcelona op financieel vlak buitenspel werd gezet.

Williams heeft wel een vertrekclausule in zijn nieuwe verbintenis laten opnemen. Voor een gelimiteerde transfersom van ongeveer vijftig miljoen euro kan de 21-jarige Spanjaard, die op beide flanken uit de voeten kan, vertrekken uit San Mamés. Een bedrag dat voor (top)clubs in de Premier League vrij makkelijk op te hoesten valt.

Williams, die bij Athletic Club samenspeelt met zijn broer Iñaki Williams, maakt dit seizoen grote indruk. De elfvoudig international van Spanje was dit seizoen tot dusver goed voor zes treffers en elf assists in alle competities. Onlangs was hij nog ongrijpbaar voor Atlético Madrid, dat mede door een treffer en een assist van Nico Williams werd weggespeeld door Athletic Club (3-0).

Chelsea is onder de indruk geraakt van de bij vlagen ongrijpbare vleugelspeler. Wel ligt de prioritiet van the Blues nog altijd bij het vastleggen van een nieuwe spits. Victor Osimhen (Napoli) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) gelden als voornaamste kandidaten om in de aanstaande transferperiode de overstap naar Stamford Bridge te maken.

De mogelijke komst van Williams heeft mogelijk gevolgen voor Raheem Sterling en Mykhaylo Mudryk, die de hooggespannen verwachtingen vooralsnog niet waar hebben kunnen maken. Beide spelers spelen, net als Williams, voornamelijk als linksbuiten.

Vorig jaar meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Williams hoog op het verlanglijstje van Chelsea staat. Toen kozen de Londenaren er echter voor om vol voor Cole Palmer te gaan. De Engelsman maakt een uitstekende indruk in zijn eerste seizoen voor Chelsea. Ook Michael Olise van Crystal Palace stond vorig jaar zomer nog hoog op het verlanglijstje van Chelsea. Of dat nog steeds het geval is, is vooralsnog onbekend.

