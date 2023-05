LaLiga-baas krijgt wind van voren na kritiek op racistisch bejegende Vinícius

Maandag, 22 mei 2023 om 16:13 • Guy Habets • Laatste update: 16:17

Het incident rond Vinícius Júnior, die zondagavond racistisch werd bejegend tijdens de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid (1-0), galmt nog even na in Spanje. De Braziliaanse aanvaller van de Koninklijke kwam maandag met een spijkerhard statement op zijn sociale kanalen, waar Javier Tebas dan weer op reageerde. De baas van LaLiga was niet te spreken over de woorden van Vinícius en dat kwam hem op stevige kritiek te staan.

Tijdens de wedstrijd in Mestalla was er een groep fans die Vinícius door middel van een megafoon constant beledigde. Later in de wedstrijd raakte de Braziliaanse vleugelaanvaller ook nog betrokken bij een opstootje en kreeg hij de rode kaart voorgehouden. Daags na de hectische wedstrijd in Valencia meldde Vinícius zich op zijn sociale kanalen. "Het was niet de eerste keer, noch de tweede, noch de derde. Racisme is normaal in LaLiga. De teams vinden het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Dat spijt me zeer. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Die woorden schoten in het verkeerde keelgat bij Tebas. De baas van LaLiga, de organisatie die de competitie organiseert, vindt niet dat er sprake is van stelselmatig racisme. "Het is oneerlijk om te zeggen dat Spanje en LaLiga racistisch zijn. We bestrijden racisme op de zwaarste manier en hebben dit seizoen negen meldingen van racisme gedaan, waarvan acht tegen Vinícius. We identificeren de idioten die verantwoordelijk zijn en dragen alle meldingen over aan de instanties. Racisme is een uiterst zeldzame gebeurtenis in onze competitie en dat willen we elimineren, maar we mogen niet toestaan dat de reputatie van de competitie wordt aangetast."

Op internet leiden de woorden van Tebas tot veel commotie. Ook Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse bond, is niet blij met de woorden van zijn collega. "Dit gaat veel verder dan voetbal, want er is in ons land gewoon een probleem met gedrag, opvoeding en racisme. Al is het maar één iemand die beledigd wordt op basis van huidskleur, dan hebben we al een groot probleem. Ik hoop dat iedereen de onverantwoordelijke woorden van de voorzitter van LaLiga negeert. Hij richt zich op sociale media tot een voetballer die kort daarvoor racistisch is bejegend. Daar zijn wij bestuursleden het allerminst mee eens."