Laatbloeier zoekt geluk over de grens: ‘Mijn idolen waren El Ghazi en Afellay’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Ilias El Ghamarti, de 24-jarige voetbalavonturier uit Almere die onlangs neerstreek op Cyprus.

Na een jaar bij FK Modrica in Bosnië en Herzegovina koos El Ghamarti onlangs voor een nieuwe bestemming: de relatief onbekende promovendus AEZ Zakakiou uit Cyprus. Vanwege de hitte, het is 33 graden in Limassol in augustus, heeft de aanwinst uit Nederland, die dicht bij het strand woont, er 's ochtends vroeg al een training opzitten. "Ik heb een krachttraining gehad. We trainen hier elke dag twee keer. In de ochtend gaan we de gym in en rond 18.00 uur is er dan een veldtraining. Overdag trainen is gewoon niet mogelijk, want dan ga je helemaal kapot." De snelle buitenspeler moet nog wennen aan zijn nieuwe werkomgeving op het zonnige eiland. "Ik ben hier nu acht dagen. Maar het is hier allemaal heel professioneel en goed georganiseerd. Het is een leuke stad en het zijn ook leuke spelers. Het is een ambitieuze club en ze proberen hier de lat altijd hoog te leggen."

El Ghamarti is zeker niet de enige buitenlandse speler in de selectie van trainer Liasos Louka. "Er zijn hier heel veel buitenlanders", beaamt de in Almere geboren flankspeler. "Er zijn bijvoorbeeld heel veel spelers die door Aris Limassol aan ons verhuurd worden. Dus heel veel huurlingen, maar ook spelers die van andere plaatsen komen." El Ghamarti heeft al individueel gesproken met de pas 43-jarige Louka, die sinds vorig jaar oktober aan het roer staat bij AEZ. "Het is een serieuze coach die er heel erg op let hoe spelers trainen en of ze wel honderd procent geven. Hij houdt alles heel nauwkeurig in de gaten. Veel spelers kijken ook naar hem op en zijn ook een beetje bang voor hem. Het is best wel een old school-trainer, die het spelletje wel goed ziet", analyseert de aanvaller zijn coach, een voormalig jeugdinternational van Cyprus die onder meer uitkwam voor PAOK Saloniki en AEL Limassol.

Wat zijn je persoonlijke doelen bij AEZ Zakakiou voor dit seizoen?

"Mijn persoonlijke doel is om hier zoveel mogelijk minuten te maken op het hoogste niveau", stelt El Ghamarti onomwonden. "Aangezien het de eerste keer is dat ik op dit niveau speel natuurlijk. En ik wil mijzelf natuurlijk ook ontwikkelen op dit niveau en zoveel mogelijk dingen meenemen die ik bij deze club ga leren. En van daaruit wil ik dan een transfer maken in deze competitie. Dus voor mij is het ontwikkelen en zoveel mogelijk minuten maken. En belangrijk zijn voor het team." El Ghamarti sluit overigens niet uit dat hij na een jaar in Limassol weer een nieuw voetballand opzoekt. "Mij maakt het niet uit. Eerst minuten maken hier en daarna komen de clubs vanzelf wel", aldus de voetbalreiziger die ondanks zijn jonge leeftijd al avonturen beleefde in Engeland, Duitsland en laatstelijk in Bosnië en Herzegovina.

Hoe kijk je terug op het Bosnische avontuur?

"Dat was ook een leerzame ervaring. Ik heb daar op het tweede niveau gespeeld, maar helaas waren sommige dingen daar niet goed geregeld. Heel veel afspraken werden niet nagekomen. Ik vond het niet echt leuk, dus ben ik gelijk teruggegaan naar Nederland (na vier wedstrijden in het shirt van FK Modrica, red.). Ik heb in Bosnië heel veel dingen meegemaakt en ik heb dus ook die kant van het land gezien. Maar ik heb veel dingen meegenomen en ik kan wel met een goed gevoel terugkijken op die ervaring. En het maakt je ook rijker als mens, al die ervaringen."

Hoe kwamen ze bij AEZ Zakakiou uiteindelijk bij jou terecht?

"Ik heb eind juni en van begin juli tot augustus meegetraind met Team VVCS. Spelers die geen contract hebben kunnen op die manier fit blijven en sommigen mogen ook wedstrijden spelen. Ik heb daar elke dag meegetraind en ook wedstrijden gespeeld. En de wedstrijdbeelden daarvan heb ik hier en daar naar clubs opgestuurd en daardoor raakte deze club geïnteresseerd in mij. En toen kreeg in het aanbod om stage te komen lopen. Ik heb ook een oefenwedstrijd gespeeld, waarna ze zeiden dat ze me een eenjarig contract konden aanbieden." El Ghamarti wacht nog op zijn officiële debuut voor AEZ, daar hij afgelopen zondag nog niet speelgerechtigd was voor de seizoensopener tegen APOEL Nicosia (0-2 nederlaag).

Zou je ooit voor Almere City FC uit je geboortestad willen spelen?

"Dat is uiteindelijk mijn droom. En ze spelen nu in de Eredivisie, dus wie weet. Misschien als ik een goed seizoen draai op Cyprus, dat ze dat ook zien in Almere. Maar ik sta er wel voor open natuurlijk." El Ghamarti weet niet of de promovendus hem in de gaten is blijven houden na zijn vertrek uit de jeugdopleiding enkele jaren geleden. "Ik heb wel met VVCS tegen Almere City gespeeld en in die wedstrijd maakte ik ook een mooi doelpunt." El Ghamarti wist de doelman van de club uit Almere in de vriendschappelijke ontmoeting van medio juli te verschalken met een fraaie knal van afstand.

Je speelt bij AEZ Zakakiou nu dus ook voor een kleine en gepromoveerde club?

"We zijn een kleine club inderdaad, vanuit de tweede klasse gepromoveerd naar het hoogste niveau. De doelstelling is vooral om niet te degraderen en om in de middenmoot uit te komen. We spelen tegen clubs als Apollon Limassol en Karmiotissa, waar ze heel veel Nederlandse spelers (onder meer Joey Suk en Lars Nieuwpoort, red.) aantrekken de laatste tijd. Danzell Gravenberch speelt daar ook bijvoorbeeld. Ik heb zelf sinds enige tijd contact met Jaden Montnor, die bij Aris Limassol speelt. Hij woont ook bij mij in de buurt en ik ga kijken of ik een keer iets met hem kan gaan drinken, of zoiets."

Heb je spelers waar je echt naar opkijkt, van het Marokkaanse elftal bijvoorbeeld?

"Ik keek eigenlijk altijd wel op naar Anwar El Ghazi, die nu bij PSV speelt. Mijn idolen waren echt Cristiano Ronaldo, Anwar El Ghazi en Ibrahim Afellay. Dat waren echt de spelers waar ik naar opkeek. Ik ben zelf echt een laatbloeier, want op mijn twintigste tekende ik pas mijn eerste contract in Engeland. En van daaruit ben ik me echt gaan focussen op het voetbal en mijn eigen ontwikkeling, wat ik heel belangrijk vind. Dat stukje begeleiding, zeker ook op mentaal vlak, is heel belangrijk. Want ik ken heel veel spelers die op hun hoogtepunt zijn, maar het vertrouwen van de trainer missen. Dan kun je heel snel naar beneden vallen. En dan kun je gelijk op een dieptepunt terechtkomen."

"Die houvast en dat stukje begeleiding moet blijven. Vooral het mentale gedeelte is heel belangrijk. Dat heb ik ook gemerkt toen ik een kleine blessure kreeg in Bosnië. Toen ik in Nederland terugkeerde, ben ik namelijk een aantal kilo aangekomen. Ik moest die kilo's weer kwijtraken en heb toen gemerkt dat dat mentaal heel zwaar was. Ik heb toen heel veel mensen bij elkaar verzameld om mij te steunen. En van daaruit heb ik een mooi plan opgesteld om weer fit te worden. En via de VVCS ben ik weer fit geworden, waardoor ik nu weer een mooie stap heb gemaakt. Een stukje begeleiding in het mentale gedeelte is heel belangrijk voor voetballers, ja."

Die mensen heb je nu dus ook op Cyprus ter beschikking?

"Ja, ik heb hier nu een eigen personal trainer en een coach die mij helpt met mijn mobiliteit. En ik heb een eigen diëtist uit Nederland die mij elke dag helpt met het eten. En ook mijn slaap wordt goed bijgehouden, dat doet de club zelf. We krijgen als spelersgroep een gps-toestel dat we moeten dragen als we gaan slapen. Dan weet de trainer precies hoeveel uren je hebt geslapen en weet hij ook gelijk hoelang je nog kan trainen. Het is hier wel echt een professionele omgeving, ja. Bij deze club wordt ook alles met data gedaan."

AEZ Zakakiou is dus een kleine club, hoeveel fans kunnen er in jullie stadion terecht?

"Ik denk rond de 9.000 mensen, ofzo. Maar bij de clubs waar we tegen spelen kunnen er soms wel 30.000 mensen in. Ik speel bij een club die net is gepromoveerd naar het hoogste niveau, we hebben hier niet zo'n mooi stadion als die andere clubs." El Ghamarti is voorlopig op zijn plaats bij AEZ Zakakiou en in Limassol. "Ik kan hier zeker zat dingen doen in mijn vrije tijd. Er is veel afleiding als je naar buiten gaat. Ik kan naar het strand en je hebt hele mooie plekken om te gaan eten. Ik probeer me nu vooral te focussen op de trainingen in plaats van op het vakantiegedeelte, want er komen hier heel veel toeristen. En dat ik als de wedstrijden weer beginnen, dat ik daarna een beetje kan genieten."