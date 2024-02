Kylian Mbappé start op de bank, valt in en sluit turbulente week af met goal

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een probleemloze zege geboekt op FC Nantes. Het uitduel in de Ligue 1 werd met 0-2 gewonnen. Lucas Hernández tekende voor de eerste goal, waarna Kylian Mbappé het duel met een rake penalty besliste. De sterspeler van PSG stond overigens niet in de basis. Door de zege heeft koploper PSG nu liefst veertien punten meer dan nummer twee OGC Nice. Nantes is de nummer dertien.

De startopstelling van PSG was flink gewijzigd ten opzichte van het Champions League-duel met Real Sociedad van afgelopen week. De grootste wijziging was dat Mbappé zaterdag genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Mogelijk stond dat niet los van het nieuws dat afgelopen donderdag naar buiten kwam: de sterspeler heeft besloten om PSG na dit seizoen transfervrij te verlaten.

In de eerste helft hadden de bezoekers verreweg het meeste balbezit, maar tot echte kansen leidde dat niet. Nantes werd aan de andere kant van het veld wel gevaarlijk vlak voor rust.

Eerst bracht Gianluigi Donnarumma redding op een poging van Mostafa Mohamed, waarna de rebound van Nicolas Cozza werd geblokt. Enkele minuten later leek het alsnog 1-0 te worden via Nicolas Pallois, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat er buitenspel aan voorafging.

Ook na de rust werd Nantes enkele keren gevaarlijk, maar Donnarumma hield PSG op de been. Na een uur spelen opende Hernández aan de andere kant de score. Met een prachtige afstandsknal vanaf ruim twintig meter in de lange hoek zette hij de 0-1 op het scorebord.

Vlak daarna viel Mbappé in, en tien minuten voor tijd besliste hij het duel. De aanvaller werd in het vijandelijke strafschopgebied neergehaald door Douglas Augusto, en benutte zelf de toegekende penalty: 0-2. Zo sloot hij een turbulente week af met een goal en een zege.

Mbappé tegen de touwen ?? Er is veel geschreven over de Franse speler van PSG, maar ook vandaag pikt hij weer een doelpuntje mee ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCNPSG pic.twitter.com/16u3QGOOZW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

