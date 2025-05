Kylian Mbappé scoort tweemaal en doorbreekt magische grens van 30 goals in debuutseizoen bij Real Madrid

Real Madrid heeft een zege geboekt in zijn laatste LaLiga-duel van het seizoen. In het eigen Bernabéu was de Koninklijke met 2-0 te sterk voor Real Sociedad dankzij doelpunt van Kylian Mbappé, die zijn 30ste en 31ste treffer aantekende. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was al zeker van de tweede plek in Spanje.

Het was een bijzondere wedstrijd voor Luka Modric, die afgelopen week aankondigde zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij kreeg in het allerlaatste duel een basisplek van de eveneens afzwaaiende Ancelotti.

Waar Real Sociedad, dat nergens meer voor speelde en al buiten de plekken die recht geven op Europese entreebewijzen was gevallen, aantrad met een veredeld B-elftal, speelde Ancelotti wel met de meeste basiskrachten. Alleen Vinícius Júnior en Thibaut Courtois waren de opvallende wissels bij Real Madrid.

In de zevende speelminuut kreeg Mbappé direct een grote kans om zijn dertigste competitietreffer van het seizoen aan te tekenen, maar de inzet van de spits werd gepareerd door doelman Unai Marrero.

Nadien bleef Real Madrid de aanval zoeken en de voorsprong werd uiteindelijk gevonden in de 38ste speelminuut. De bal ging op de stip na een handsbal van Pablo Marin en Mbappé mocht de buitenkans verzilveren. Hoewel de Fransman in eerste instantie stuitte op Marrero, schoot hij uit de rebound wel raak: 1-0.

In de tweede helft bleef Real Madrid weliswaar drukzetten op het vijandige doel, al kon een echte doorbraak lang niet worden geforceerd. Het scorebord kwam in de slotfase nog wel in beweging: invaller Vinícius Júnior gaf een assist op Mbappé, die zijn tweede van de avond maakte: 2-0.

Lucas Vázquez speelde zijn laatste wedstrijd en kreeg een kwartier voor tijd een staande ovatie, terwijl ook Modric met een publiekswissel afscheid nam.