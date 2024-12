Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, die zijn verantwoordelijkheid pakt voor de nederlaag van Real Madrid.

Mbappé is niet tevreden over zijn optreden in het duel met Athletic Club (2-1), zo wordt woensdagavond duidelijk uit zijn Instagram Story. De aanvaller van Real Madrid miste voor de tweede keer in een week tijd een cruciale strafschop.

“Een slecht resultaat”, zo schrijft Mbappé op zijn story. “Een grote fout in een wedstrijd waarin ieder detail telt. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me. Het is een zwaar moment, maar ook het beste moment om de situatie te veranderen en te laten zien wie ik ben”, aldus de superster.