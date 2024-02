‘Kylian Mbappé heeft langdurig contract bij Real Madrid al getekend’

Niets lijkt een overgang van Kylian Mbappé naar Real Madrid nog in de weg te staan. De Fransman, die afgelopen week intern zijn vertrek bij Paris Saint-Germain aankondigde, heeft volgens Marca zelfs al getekend bij De Koninklijke.

De Spaanse sportkrant schrijft dat Mbappé en Real twee weken geleden een overeenkomst hebben gesloten en getekend. Daarin staat de aanvaller per 1 juli de nieuwste aanwinst is van de Spaanse koploper.

???? ¡¡Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid!!



?? Informa @Carpio_Marcahttps://t.co/9ncfGL1yeS — MARCA (@marca) February 19, 2024

De afgelopen dagen is door een niet nader genoemde club de mogelijkheid onderzocht om Mbappé een aanbod te doen. De entourage liet daarop weten dat er geen enkele schijn van kans zou zijn.

Mbappé heeft naar verluidt al een toezegging gedaan aan Real en is vastberaden om volgend seizoen in de Spaanse hoofdstad te spelen. Voor de aanvaller ligt een contract klaar voor vijf seizoenen.

Toen Mbappé afgelopen dinsdag een afsprak gepland had staan met president Nasser Al-Khelaïfi van Paris Saint-Germain, verzocht hij hem geen nieuw contractvoorstel te doen.

Reden daarvan was dat hij het voorgestelde contract van vijf jaar bij Real Madrid al had ondertekend. Niet veel later doken alle internationale media op de zaak en werd duidelijk dat Mbappé aan zijn voorlopig laatste jaar bezig is in Parijs.

José Ángel Sánchez, die namens Real Madrid de onderhandelingen heeft gevoerd, heeft de onderhandelingen met de entourage van Mbappé begin februari hervat. De club wilde zich niet nogmaals het kaas van het brood laten eten, zo klinkt het.

Op basis van de overeenkomst die beide partijen in 2022 al bereikten, verliepen de onderhandelingen relatief soepel, zo schetst Marca. De lastigste obstakels hielden verband met de beeldrechten van de Franse sterspeler.

Mbappé wordt meteen de best betaalde speler binnen de selectie van Real. Het salaris is echter niet ver verwijderd van dat van andere topverdieners als Toni Kroos en Luka Modric. Laatstgenoemden strijken zo'n 15 tot 20 miljoen euro op plus bonussen.

