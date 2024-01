Kyle Walker gaat diep door het stof: ‘Idiote keuzes gemaakt, verschrikkelijk’

Kyle Walker is bijzonder openhartig in een uitgebreid interview met The Sun. De rechtsback (33) van Manchester City heeft veel spijt van het bedriegen van zijn ex-vrouw Annie Kilner, de moeder van drie van zijn kinderen. Walker heeft inmiddels een relatie met fotomodel Lauryn Goodman.

"Wat ik heb gedaan is verschrikkelijk en ik neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid", aldus de schuldbewuste Walker, die met Goodman een tweede kindje verwacht. "Ik heb idiote keuzes en beslissingen gemaakt. Ik kan me nauwelijks voorstellen wat Annie nu doormaakt. Ik heb geprobeerd het haar te vragen, maar er is heel veel pijn."

Walker zoekt de fout louter en alleen bij zichzelf. "De man die van haar moet houden, voor haar moet zorgen en er voor haar moet zijn, heeft dit gedaan." De hele situatie houdt de verdediger flink in zijn greep. "Er zijn dagen geweest waarop ik mijzelf alleen nog maar wilde verstoppen en aan slapen dacht."

"De enige persoon die de schuld krijgt, ben ik. Ik heb bepaalde verantwoordelijkheden waarvan ik me bewust ben en ik heb gewoon domme keuzes gemaakt. Maar ik moet mijn fouten toegeven – ik ben dat aan iedereen verschuldigd", laat de openhartige Walker weten aan het Engelse publiek.

Kyle Walker prijkt pontificaal op de cover van The Sun.

"Mijn daden hebben bij veel mensen veel pijn veroorzaakt. Dat spijt me, want als gezin is dit niet de bedoeling." Walker is inmiddels gescheiden van Kilner en woont sinds een tijdje alleen in een riante woning ter waarde van omgerekend bijna vier miljoen euro.

"Hoe kan ik iemand pijn doen van wie ik zoveel houd? Dat is iets dat ik bij mijzelf moet achterhalen. Mijn zoontje slaapt elke nacht bij mij en de gedachte dat ik hem niet meer vast kan houden... We zeggen welterusten op FaceTime. Maar om te weten dat ik niet bij hem kan zijn ben vanwege mijn fout – fout is waarschijnlijk het verkeerde woord, mijn keuzes – dat is wat veel pijn doet."

"Ik heb mijn uiterste best gedaan om dit geheim te houden, niet omdat ik me schaam. Ik probeer mijn privésituatie gewoon buiten de pers te houden. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die ik heb gemaakt en die andere mensen pijn hebben gedaan", legt Walker de schuld nogmaals bij zichzelf.

"Niemand heeft een pistool tegen mijn hoofd gezet en gezegd dat ik deze dingen moet doen. Ik heb het uit eigen beweging gedaan en ik zal niemand anders de schuld geven. Lauryn en ik zijn hiervoor verantwoordelijk", zo besluit Walker, sinds 2017 verbonden aan Manchester City.

