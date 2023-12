Kwakman vergelijkt Ajax-spits Brobbey met Género Zeefuik: ‘Dan ben je kansloos’

Zondag, 3 december 2023 om 21:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

Kenneth Perez is lovend over Brian Brobbey. De spits van Ajax speelde zondag tegen NEC een prima wedstrijd en leverde een fraaie assist af bij de openingstreffer van Kristian Hlynsson. Perez merkt bij Dit was het Weekend op ESPN op dat Brobbey zich met name op één vlak ontwikkeld heeft: inhoud. Kees Kwakman vergelijkt de kracht van de Ajax-spits met een oud-teamgenoot van hem: Género Zeefuik.

Brobbey maakte afgelopen donderdag al veel indruk, door in het met 4-3 verloren Europa League-duel met Olympique Marseille tweemaal te scoren. Wat daarbij opviel was dat Brobbey zijn rust behield en koelbloedig afrondde, iets wat de spits in het verleden met grote regelmaat naliet. Zondag was Brobbey tegen NEC (1-2 winst) ook belangrijk met een assist op Hlynsson.

Perez merkt op dat de structuur bij Ajax er ten opzichte van het begin van het seizoen er veel beter uitziet. "Daardoor komen spelers er ook beter uit te zien, omdat je niet allerlei gekke dingen hoeft te doen." Bij het zien van de beelden waarop Brobbey een kopkans uit een hoekschop mist, is Kwakman positief over de positionering van de Ajacied, die bij de tweede paal naast kopte. "Daar komt de bal vaak, het is goed dat hij daar positie kiest."

Perez merkt op het afwerken van Brobbey 'nog niet helemaal verfijnd is'. "Dat is een klein dingetje. Maar het lag zeker niet aan zijn werkethos. Hij wil het heel graag en vraagt om extra trainingen en dat soort dingen." Perez doelt op het verzoek van Brobbey om aan de slag te gaan met een spitsentrainer. Dat wordt John Bosman, al zijn de twee de samenwerking nog niet gestart. Volgens Brobbey heeft het drukke schema daarmee te maken.

"Wat hij in ieder geval wel gewonnen heeft", gaat Perez verder, "is inhoud. Er waren een jaar geleden natuurlijk heel veel vraagtekens en daarvoor ook. Wat kon hij nu eigenlijk qua minuten maken? Hij viel uit met kramp, enzovoort. Daar heeft hij in ieder geval wel mee afgerekend. Als hij kan, speelt hij altijd."

Presentator Milan van Dongen stelt dat hij 'echt verbaasd' was met Brobbey's inhouden bij zijn goals in Marseille. Perez haakt in: "Donderdag was het echt de eerste keer dat ik echt bij twee momenten zag: oké, nu pakt hij even de rust voor zichzelf en rondt hij heel rustig af. Wat John Bosman in twee weken niet kan doen...", zegt Perez, voordat hij erop wordt gewezen dat de oud-spits nog niet aan de slag is gegaan met Brobbey. "Alleen de gedachte aan John Bosman moet het wel zijn", lacht de Deen.

Kwakman haalt de assist van Brobbey nog eens aan. De spits ontdeed zich van Bram Nuytinck, omspeelde Jasper Cillessen en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Hlynsson. "Hij vertelde na afloop ook dat hij Hlynsson zag staan. Wat hij daarvoor doet, kennen we inmiddels van hem. Dat tegen de tegenstander aanhangen en dan wegdraaien. Hij kon ook gaan liggen, want hij werd vastgehouden. Ik heb een jaar met Género Zeefuik gespeeld bij FC Groningen. Dan stond ik op de training vaak voor hem. Dan probeerde ik vaak voor hem te gaan staan. Als je niet voor hem gaat staan en dan aan hem gaat hangen, ben je kansloos."