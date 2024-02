Kwakman spot progressie bij Ajax-speler: ‘Hij loopt 2 km meer dan onder Steijn’

Kees Kwakman vindt dat Kenneth Taylor de laatste weken goed bezig is. De analist ziet een arbeidsintensievere Ajacied, die niet alleen meer meeverdedigt, maar ook vaak in scoringspositie komt. Kwakman heeft wat dat betreft een veelzeggende statistiek paraat: "Hij loopt onder Van 't Schip gemiddeld twee kilometer meer dan onder Steijn."

Taylor was al vaker dit seizoen de pispaal van Kwakman, vooral omdat hij zijn defensieve taken zou verzaken. De oud-verdediger zag echter een compleet andere Taylor tijdens de topper tegen PSV (1-1).

"Ik ben nogal eens kritisch op hem, maar ik vond dat hij goed speelde", begint Kwakman zijn analyse. "Die loopjes in aanvallend opzicht zie je hem wel vaker doen, maar hij maakt ze meer en meer – alleen het afwerken schort het nog wat aan."

Ook qua defensieve arbeid maakte Taylor indruk. "In de negentigste minuut staat hij op 10, want dan is Tahirovic erin gekomen. En dan is het Taylor die Henderson helpt, want die laat Saibari lopen."

"In verdedigend opzicht vind ik dat hij dit altijd moet leveren. Niet alleen dat tackelen, maar ook het terugsprinten, ook al weet je soms dat je de bal niet kunt pakken."

Veelzeggende statistieken

Kwakman stoelt zijn betoog niet slechts op waarnemingen. Ook de data bevestigen zijn claims. "Hij loopt onder Van 't Schip gemiddeld twee kilometer meer dan onder Steijn. Dat is niet per se goed, maar het laat wel zien dat hij meer arbeid levert."

Wel is Taylor volgens de statistieken een stuk minder doelgericht. "Hij heeft hetzelfde aantal schoten als vorig jaar, maar vorig jaar gingen zeventien procent van zijn schoten erin. Dit seizoen drie procent."

