Kwakman: ‘Spelers als Brobbey bij Jong Ajax zouden niet moeten mogen’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 17:15 • Siep Engelen • Laatste update: 17:43

De eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie zit er alweer op. Roda JC ging verrassend met de eerste periodetitel aan de haal door 22 punten te halen uit de eerste negen wedstrijden. Voetbalzone ging langs bij analist Kees Kwakman om met hem deze eerste periode te bespreken.

Kwakman is onder de indruk van de start van Roda. “Zij hebben het absoluut verdiend om die eerste periode te winnen. Ze hebben, in tegenstelling tot vorig jaar, ontzettend goed voetbal laten zien. Niemand had verwacht dat ze zo goed terug zouden komen na zo’n teleurstellend seizoen. Ik vind het wel leuk dat Roda ineens zo boven komt drijven, want het is toch nog steeds een grote club.”

De Volendammer voorspelt dat Roda het nog lastig gaat krijgen in de rest van het seizoen. “Je ziet vaak na de eerste periode dat het lastig is om die stijgende lijn door te zetten. Ik verwacht ook nog wel wat meer van de ploegen die tot nu toe wat tegen zijn gevallen. Het seizoen is nog ontzettend lang, dus het gaat lastig worden om daadwerkelijk die eerste plaats vast te houden.”

Kwakman ziet dat de degradanten uit de Eredivisie een hele moeizame start meemaken. “Alleen FC Emmen staat er nog redelijk goed bij, maar die wisten bijvoorbeeld thuis tegen FC Dordrecht ook niet te winnen. SC Cambuur en FC Groningen vallen al helemaal tegen. Vooral Groningen heeft heel duidelijk uitgesproken voor directe promotie te willen strijden, maar dat valt toch vies tegen.”

Ook NAC Breda, dat door velen nog steeds als een Eredivisieclub wordt gezien, heeft nog geen indruk kunnen maken. “Daar gaat het zoals het zo vaak bij NAC gaat. Het lijkt heel even rustig, en dan barst ineens de bom, zoals nu ook met het ontslag van Peter Hyballa het geval was. Nu moeten ze weer helemaal van vooraf aan beginnen. Je moet zorgen dat je niet te ver achterop raakt, maar dat lijkt nu eigenlijk al te laat.”

Kwakman heeft een duidelijke mening wat betreft de beloftenteams. Vooral Jong FC Utrecht valt dit seizoen op door in de Galgenwaard menig titelkandidaat te verslaan. “Het grootste punt van kritiek is dat je daar elke week tegen een ander elftal kan komen. Als je bijvoorbeeld op maandagavond naar Amsterdam moet, kan het zomaar eens zijn dat je tegen jongens komt die de zaterdag daarvoor nog bij het eerste hebben meegedaan.”

“Dat zag je vorig jaar bij Ajax, toen Francisco Conceição of Brian Brobbey nog weleens meespeelden. Dat zou niet moeten mogen. Aan de andere kant is de KKD natuurlijk een geweldig podium voor die jonge spelers. Ze worden getest en het is ook belangrijk dat zij aan spelen toekomen. Alleen is het een minpunt dat er vaak verschillende ploegen staan. Ik snap dat dat voor sommige clubs heel vervelend is.”

Kwakman denkt ook dat Feyenoord een slag heeft gemist, door geen beloftenploeg te stallen in de KKD. “Ik denk dat ze daar in Rotterdam nog steeds spijt van hebben, want het is gewoon goed dat die ploegen in deze competitie zitten. Het draagt erg bij aan de ontwikkeling van die spelers.”