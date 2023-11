Kwakman: ‘Hij moet Gimenez opvolgen bij Feyenoord, dan komt hij bij Oranje’

Kees Kwakman tipt Thijs Dallinga als opvolger van Santiago Gimenez, mocht de Mexicaanse aanvaller na dit seizoen besluiten om Feyenoord te verlaten. Op die manier komt de spits van Toulouse ook sneller in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, zo oordeelt de analist zaterdag in De Eretribune van ESPN.

"Hij moet terug naar Feyenoord (speelde daar overigens nooit, red.) volgend jaar, als Gimenez weg is", adviseert Kwakman de Rotterdamse club op transfergebied. "Dan moet hij er in de Eredivisie vijf scoren, en dan wordt hij opgeroepen." Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of het spelen in de Ligue 1 er mee te maken heeft dat Dallinga (nog) niet op het lijstje van Koeman staat.

"Ik heb het idee dat dat wel zo is, ja. Want met Jerdy Schouten is dat toch ook het geval?", vraagt Kwakman zich af. De middenvelder van PSV keerde na anderhalf jaar afwezigheid terug bij het Nederlands elftal, toevallig kort nadat hij Bologna had ingeruild voor de Eindhovense club. "Die speelde in Italië jarenlang geruisloos mee. Hij deed het daar uitstekend en werd meerdere keren aan topclubs gelinkt. En dan komt hij terug bij PSV en wordt hij wél opgeroepen."

Eredivisie toch beter voor internationals?

Van Gangelen hoort Kwakman aan en neemt de term 'bord-op-schoot-scouting' in de mond. "Nee, en dat vind ik het rare eraan", countert de analist direct. "Want over het algemeen zijn er allemaal scouts in dienst bij de KNVB. Die allemaal wedstrijden bekijken en ook naar wedstrijden toe gaan. Maar toch is het al jaren zo dat je vanuit de Eredivisie vaker wordt opgeroepen."

De indrukwekkende cijfers van Thijs Dallinga sinds begin vorig seizoen.

Kwakman is erg onder de indruk van de opmars van de pas 23-jarige Dallinga. "Dit is echt een goede spits." Collega-analist Mario Been is het daar roerend mee eens. "Een aanspeelpunt, maar ook het slimme weglopen. Dat zag je nu ook weer een paar keer tegen Liverpool. Op Anfield maakte hij een goal en nu weer", verwijst Been naar de doelpunten van Dallinga in de Europa League-wedstrijden van Toulouse tegen Liverpool.

"Dit is gewoon een speler met enorm veel potentie. Alleen, misschien is het argument nog steeds dat het pas zijn tweede jaar is op het allerhoogste niveau", probeert Been in het hoofd van Koeman te kruipen. "En er zitten nu vijf of zes spitsen in de Oranje-selectie. En Gakpo is weer terug. Dan moet je Dallinga naast Weghorst zetten. En dan moet je maar zeggen: 'Wie is de betere spits?'"

De uitleg van Been kan Kwakman niet helemaal bekoren. "In dezelfde cyclus roepen we Hato op van zeventien? Ja, dat argument dattuh.... ", maakt de voormalig middenvelder zijn zin niet af. "Ik zou hem misschien hebben meegenomen om te laten wennen aan het niveau. Dat Koeman hem ook kan zien. Ik vind het een uitstekende spits", voegt Been toe aan de discussie over Dallinga en het Nederlands elftal.

Thijs Dallinga als opvolger van Santiago Gimenez bij Feyenoord?

Dallinga is overtuigd

Dallinga hoopt dat Koeman spoedig een uitnodiging richting Frankrijk verstuurt. "Dat zou zeker ontzettend mooi zijn. Voor mezelf ook, omdat ik uiteindelijk toch de kwaliteit eruit heb gehaald waarvan ik altijd overtuigd ben geweest dat het erin heeft gezeten", zei de Toulouse-aanvaller eerder deze week in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Nog geen oproep

Dallinga behoorde afgelopen zomer wel tot de kern van Jong Oranje op het jeugd-EK in Georgië en speelde in totaal negen jeugdinterlands voor het Nederlands elftal. De roep om een uitverkiezing van de spits voor 'het echte Oranje' wordt in ieder geval steeds groter. Zo vinden de ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink Dallinga's cijfers te indrukwekkend om onbeloond te laten worden. "Voor mij moet hij erbij zitten. Als je al zo'n probleem hebt met aanvallers, en je hebt iemand die ze zo makkelijk maakt internationaal, moet je minimaal een kans krijgen”, aldus Vink.

Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam is dezelfde mening toegedaan. Dallinga moet onder meer Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) voor zich dulden. Krabbendam vraagt zich af wanneer Dallinga wél een kans gaat krijgen. “We hebben het een tijd geleden toch ook al gezegd? Als je geen spits hebt, ga je kijken welke spits in het buitenland wel eens een doelpunt maakt. Dallinga doet dat!”