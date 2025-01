Kvaratskhelia schrijft assist achter zijn naam bij PSG-debuut, maar baalt van uitslag

Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de tweede keer dit Ligue 1-seizoen puntenverlies geleden in eigen huis. De formatie van trainer Luis Enrique leek dankzij een gelukkige treffer van Ousmane Dembélé naar een 1-0 zege op Stade de Reims, maar Keito Nakamura besloot anders: 1-1. Veel is er niet aan de hand voor koploper PSG, al kan naaste achtervolger Olympique Marseille op zeven punten van de titelfavoriet komen.

PSG, waar topaankoop Kvicha Kvaratskhelia in de basis debuteerde, had veruit het meeste balbezit in de eerste helft. Het eerste gevaar kwam van Dembélé, die doelman Yehvann Diouf dwong om gestrekt te gaan. De Reims-goalie had even later geen antwoord op de poeier van Desiré Doué, maar dat hoefde ook niet. Het schot vloog een halve meter naast.

Daarmee was het zeker nog niet gedaan voor rust. Nakamura ontsnapte net op tijd, stond geen buitenspel en kwam oog in oog met Gianluigi Donnarumma te staan. De Italiaan hield zijn ploeg op de been door het lobje van de Japanner onschadelijk te maken. Aan de overkant stelde Gonçalo Ramos teleur, door van dichtbij de paal te treffen.

Waar PSG in de eerste helft niet tot scoren kwam, had het in de tweede helft nog geen twee minuten nodig om zover te komen. Kvaratskhelia ging een één-tweetje aan en legde vervolgens breed op Dembélé, wiens schot via Reims-verdediger Cédric Kipré tegen de touwen sloeg: 1-0.

Kipré speelde een bijzonder ongelukkige wedstrijd en stelde Ramos even later in staat om te scoren, door niet op tijd weg te schieten. Ramos treuzelde echter te lang en gaf Diouf de gelegenheid om er een corner van te maken. Daaruit kopte Ramos over.

Reims slaagde er daarna in om langszij te komen. Na een vlotte aanval over de linkerkant legde Marshall Munetsi precies goed terug op Nakamura, wiens verraderlijke schot in de verre hoek Donnarumma veel te machtig was: 1-1.

PSG zette aan, maar Reims hield goed stand en ook Kipré toonde een veel betere versie van zichzelf, door op het precies het juiste moment een schot van Bradley Barcola onschadelijk te maken. PSG bleef het proberen, maar puntenverlies bleek onvermijdelijk.