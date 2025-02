Alex Kroes kijkt op verzoek van ESPN terug op de winterse transferperiode. De technisch directeur van Ajax is er vooral gelukkig mee dat Jordan Henderson en Brian Brobbey voor de titelkandidaat uit Amsterdam zijn behouden.

''Brobbey heeft heel veel waarde bij ons'', is Kroes blij dat de aanvaller nog steeds aan Ajax verbonden is. ''En hij was het met mij eens dat ik hem niet zou gaan verhuren. En ik denk dat iedereen dat zo ziet en er zo over denkt. Verder is daar geen onduidelijkheid over.''

''Hij en ik wilden niet dat hij verhuurd zou worden. Punt'', aldus de directeur van Ajax, die van interviewer Cristian Willaert krijgt te horen dat Brobbey wel eventueel verkocht had kunnen worden. ''Als een club 100 miljoen had geboden voor Brobbey, had ik daar echt wel over nagedacht'', erkent Kroes. ''Maar die is niet gekomen.''

''Hij is niet onverkoopbaar, maar alleen voor een gek bedrag'', concludeert Willaert vervolgens. ''Bij elke speler, dat is ook de rol van Ajax in de voetbalpyramide, en bij elk bod moeten wij nadenken of we iemand behouden of verkopen. Dat geldt niet alleen voor Brobbey, maar voor alle spelers.''

''Maar op dit moment zijn we tevreden dat we Jordan Henderson en Brobbey hebben kunnen behouden. Om onze kans op Champions League-voetbal te vergroten. En die wordt met de speelronde een beetje groter'', toont Kroes zich tevreden over de huidige selectie van de nummer twee in de Eredivisie.

''Alleen hebben we nog veertien finales te spelen. Dus, ik ben benieuwd. Het wordt een leuke tijd'', kijkt de technisch directeur alvast uit naar de beslissende maanden van dit seizoen.

Kroes voelt er weinig voor om opnieuw uitgebreid in te gaan op de saga rondom Henderson, die Ajax vorige week leek in te ruilen voor AS Monaco. ''Er is veel te veel over gezegd. Want voor mij was het vanaf minuut één heel simpel: hij blijft bij Ajax. Punt. Er is al te veel over gezegd en geschreven. Hij blijft Ajax. Hij tevreden, ik tevreden en alle Ajacieden tevreden.''