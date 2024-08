Forse kritiek op Feyenoord-trainer Brian Priske na gewonnen Johan Cruijff Schaal: ‘Zat heel weinig idee achter’

Feyenoord-trainer Brian Priske krijgt de nodige kritiek te verwerken na afloop van de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, 2-4 na strafschoppen). De Rotterdammers oogden met name achterin ontzettend kwetsbaar. Martijn Krabbendam en Kenneth uitten tijdens Voetbalpraat op ESPN hun zorgen.

“Feyenoord krijgt makkelijk goals tegen”, steekt Krabbendam van wal. “Niet alleen tegen PSV, maar ook tegen Benfica lagen er na een kwartier al vier binnen. Nu ook weer vier, terwijl de defensie bij Feyenoord altijd de meest betrouwbare linie was. De verdediging was ook redelijk compleet, dus dat is wel verontrustend.”

Na één wedstrijd kun je nog weinig concluderen, maar Krabbendam stelt dat er nog veel werk aan de winkel is voor beide ploegen. “Feyenoord is nog niet klaar, PSV is nog niet klaar, dus heel veel conclusies kun je niet trekken. Behalve dat Feyenoord het toch heel anders is gaan doen dan ze het gedaan hebben.”

Feyenoord trad tegen PSV namelijk aan in een 3-4-2-1-systeem, dat door Priske is doorgevoerd. Het leidde tot veel onrust en onduidelijkheden in het veld, maar de Deen lijkt niet te willen terugvallen op het vertrouwde 4-3-3-systeem. “De grote jongens kijken ook echt naar hun spelers. Wat kunnen we op dit moment?”, zag Perez.

“De eerste helft leek hij (Priske, red.) voor mij net een verkeersregelaar”, vervolgt Perez. “Hij stond alleen maar te wijzen. Er zat eigenlijk heel weinig idee achter wat er precies moest gebeuren. Dan waren allebei de wingbacks weer weg en moest Geertruida instappen.”

Perez vond het er erg verontrustend uitzien bij Feyenoord. “Het was echt gevaarlijk en ze krijgen veel te makkelijk goals tegen. Wat ik wel heel knap vind, is dat ze ondanks dat de wedstrijd over de streep trekken. De twee buitenspelers aan de binnenkant vond ik ook wel een goede optie”, plaatst Perez een kanttekening.

Krabbendam vindt de keuze van de Rotterdamse clubleiding voor een trainer die een eigen systeem doorvoert opmerkelijk. “Bij Feyenoord ging het juist goed. Ze hadden een basis gelegd, ook de jeugd deed het op die manier. Maar goed, Priske komt binnen en hij doet het op zijn eigen manier. Dat is natuurlijk volkomen zijn goed recht. Het ligt meer bij de clubleiding”, besluit hij.

