Kristian Hlynsson wordt zeer ongemakkelijk van vreemde vraag van ESPN-journalist

Kristian Hlynsson stond zondagmiddag namens Sparta Rotterdam negentig minuten lang op het veld in de Johan Cruijff ArenA. De huurling van Ajax gaf na afloop een interview aan ESPN-verslaggever Cristian Willaert, maar kon op één vraag geen antwoord geven.



Voor de aftrap zei Maurice Steijn al tegen ESPN dat hij met Hlynsson heeft gesproken over de wedstrijd. De IJslander deelt namelijk in de kampioenspremie en zit nog in de groepsapp van de Amsterdamse club.



“We speelden in de eerste helft erg goed, maar het is lastig om dat vol te houden. Ik heb met Ajax in de ArenA gespeeld en het is als tegenstander lastig om dat vol te houden hier”, steekt de 21-jarige middenvelder van wal.



Vervolgens wordt Hylsson door Willaert gevraagd of hij nog appjes van Ajacieden heeft gehad, waarop de speler ontkennend reageert. Daarna vraagt de verslaggever van ESPN naar het gesprek met Sparta-trainer Maurice Steijn voorafgaand aan het duel.



“Ik ben nu een Sparta-speler en dus moet ik gewoon hier mijn best doen. Ik wilde meer minuten maken en dus koos ik ervoor om naar een andere club te gaan. Ik ben blij dat ik hier speel, maar ik hoop natuurlijk dat Ajax kampioen wordt.”



Vervolgens vraagt Willaert of het Hlynsson niet door zijn hoofd heeft geschoten dat hij de kampioenspremie zou mislopen als hij zondag had gescoord en gewonnen had. “Zoals ik zei: ik ben Sparta-speler, dus probeer ik te scoren. Het was een goede wedstrijd”, luidde het antwoord.



“Bij een interview als dit, dan kijk ik in de ogen van een speler en denk ik: zou hij dit nou echt allemaal menen, of zou het toch knagen van binnen? Ik denk dat het jou niks doet. Ik denk dat jij heel cool bent. Het maakt jou niet veel uit, hè?”



Hlynsson wist daarop even niet wat hij moest zeggen. “Ik snap deze vraag niet helemaal… Maar, ja… Ik weet het even niet.” Na het ongemakkelijke moment besloot Willaert het interview snel te beëindigen.