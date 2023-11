Krijgt Oranje er een debutant bij? â€˜Ik ontving zondag vaak een appje...â€™

Krijgt Oranje er een debutant bij? ‘Ik ontving zondag vaak een appje...’

Maandag, 20 november 2023 om 07:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:01

Nu Oranje zich al gekwalificeerd heeft voor het EK, is er dinsdag nog weinig om voor te spelen tegen Gibraltar. Bondscoach Ronald Koeman kan er daarom voor kiezen om een B-keus het veld in te sturen. Eén iemand die kans maakt op zijn debuut is Thijs Dallinga (23). Marinus Dijkhuizen stak zondag uitgebreid de loftrompet over zijn voormalig pupil.

De Excelsior-trainer had Dallinga twee jaar geleden onder zijn hoede in Kralingen. De spits bezorgde zichzelf in zijn enige seizoen de topscorerstitel in de Keuken Kampioen Divisie (32 goals). Daarop besloot Toulouse de gok te wagen en Dallinga voor 2,5 miljoen euro in te lijven. Dijkhuizen vindt het jammer dat de Groninger 'slechts' bij een Franse middenmoter actief is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Thijs is niet zo bekend voor het grote publiek", vertelt Dijkhuizen zondag bij Studio Voetbal. "Omdat hij helaas in Toulouse speelt en niet in Nederland. Maar ik hoorde Koeman van de week zeggen dat hij best wel positief was over zijn afwerken, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus als je toekomst in hem ziet, zou ik zeggen: geef hem vooral speeltijd."

Dallinga zit namelijk voor het eerst bij de definitieve groep van Oranje. Net als Jorrel Hato, voor wie hetzelfde geldt, moet de spits zijn zijn debuut nog maken. Dijkhuizen trekt een parallel met Wout Weghorst, die tegen Ierland (1-0 winst) in de punt stond.

"Van Weghorst zeiden we dat hij er het maximale uithaalt, maar Thijs is ook echt iemand die volle bak geeft en offers brengt. Op de training wilde hij tot vervelens toe ook alles winnen. Ik kreeg regelmatig een appje op zondag met de tekst: 'Zullen we morgen beelden kijken, trainer? Want ik was niet tevreden over de wedstrijd.'"

Feyenoord

Om serieus te kunnen concurreren om de spitspositie, raadt Dijkhuizen een transfer aan. Het liefst naar een topclub, omdat Dallinga dan meer kansen krijgt om te scoren.

"Hij speelt bij een ploeg die veertiende staat in de Ligue 1, dus hij moet eigenlijk volgend jaar een transfer maken. Zijn plafond is moeilijk inschatten, maar ik denk wel dat hij een spits voor Feyenoord kan worden over een paar jaar", aldus Dijkhuizen.