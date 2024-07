Krijgt Ronald Koeman tóch gelijk? Robert Lewandowski kan mogelijk ‘gewoon’ spelen tegen Nederlands elftal

Robert Lewandowski komt zondag zo goed als zeker niet in actie tijdens het EK-duel tussen Polen en Nederland. De spits start overigens wel op de bank, waardoor een invalbeurt op papier nog altijd mogelijk is. Bovendien wil bondscoach Michal Probierz dat laatste niet hardop uitsluiten, volgens de NOS.

Polen zag sterspeler Lewandowski uitvallen in de uitzwaaiwedstrijd tegen Turkije. Lewandowski ging in de eerste helft van dat duel geblesseerd op de grond zitten en liet zich direct vervangen. Een flinke aderlating voor Polen, dat ongeveer een week eerder ook al Arkadiusz Milik kwijtraakte aan een blessure.

Dinsdag maakte de Poolse bond al duidelijk dat Lewandowski door zijn blessure niet op tijd fit is om het duel met Oranje te halen. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Robert kan spelen in de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk”, zo klonk het.

Woensdag reageerde Koeman desgevraagd op het niet meespelen van de spits van FC Barcelona. "Ik heb het gehoord, maar ik weet niet of het allemaal waar is. Ik heb altijd twijfels. We zien het zondag wel”, zei Koeman.

De Poolse bondscoach Probierz was niet blij met die woorden van zijn concullega. “Robert zal zeker niet spelen. En als Koeman dat niet gelooft, moet hij misschien eens naar FC Barcelona bellen. Het klopt dat Robert een zeer belangrijk onderdeel van de ploeg en een van de beste spelers ter wereld is, maar hij is er niet bij.”

Zaterdag, een dag voor de wedstrijd, gaat Probierz nog voor een laatste keer in op de situatie rondom Lewandowski. Hij vertelt dat de spits weer individueel traint, en zelfs op de bank start tegen Nederland.

"Bij mij zitten ook de geblesseerde spelers op de bank. Zijn rol rondom de wedstrijd en in de kleedkamer zal heel belangrijk zijn”, legt de bondscoach uit. En het is niet ondenkbaar dat de spits zelfs even in actie komt: volgens de NOS sluit Probierz een korte invalbeurt van zijn topspits ‘niet hardop uit’.

