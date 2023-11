Kranten zijn hard: ‘Hij moet leveren, wil hij het EK niet missen met Oranje’

Woensdag, 22 november 2023 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Dat Gibraltar - Nederland (0-6) weinig weg had van een professionele voetbalwedstrijd, zijn de ochtendbladen het over eens. Calvin Stengs bewees zichzelf een goede dienst met een hattrick. Maar er zijn ook twijfels. Wie moet Ronald Koeman wel en niet meenemen naar het EK volgend jaar zomer in Duitsland? Langzaam wordt de balans opgemaakt.

De Telegraaf schrijft dat Stengs 'punten heeft gescoord'. "Het experiment met de rechtervleugelaanvaller pakte goed uit, want het was na tien minuten de schoonzoon van Frank de Boer die de score opende en in interland nummer acht zijn eerste Oranje-doelpunt maakte." Uiteindelijk zou Stengs driemaal scoren, waarmee hij de wedstrijdbal in ontvangst nam.

"Hij is offensief en defensief bereid arbeid te leveren en pikt regelmatig zijn doelpunten mee. Als je je belofte dan inlost, al is het tegen Gibraltar, dan moet dat Stengs een lekker gevoel geven met het oog op een plaats in de EK-selectie. Oranje heeft met Stengs eindelijk weer een rechtsbuiten", luidt de conclusie.

Donyell Malen kan op minder lovende woorden rekenen van De Telegraaf. "Malen heeft meer ruimte nodig en dat was nu net het enige aspect dat Gibraltar het Nederlands elftal niet gunde. Hij heeft als voordeel dat hij op alle offensieve posities uit de voeten kan, maar zal de komende maanden moeten leveren in de Bundesliga, wil hij het EK in het land van zijn werkgever (Borussia Dortmund, red.) niet mislopen."

Ook het Algemeen Dagblad stelt dat Stengs kleur heeft gegeven aan Oranje. "De kunst was vooral om onverstoorbaar te blijven, spelend in een decor van echoënd publieksgeluid en heel veel lege stoeltjes, midden in een stukje niemandsland in de Portugese Algarve. Het duel met Gibraltar was op voorhand vooral een ondankbare exercitie."

Willem Vissers zet zijn vraagtekens bij wedstrijden als deze. "Bij de eeuwige roep om het schrappen van wedstrijden, om overbelasting te voorkomen, kom je al gauw uit bij dit soort duels", schrijft hij in de Volkskrant. "Wie doe je hiermee werkelijk een plezier? Het voetbal was uitgeweken naar het derde net in verband met het slotdebat van de lijsttrekkers, dat het hoogste podium van de aandacht trok."

In Trouw wordt de balans opgemaakt, nu Oranje de EK-kwalificatiecyclus én het kalenderjaar heeft afgesloten. "Voor Nederland betekende het de zesde zege in tien wedstrijden in 2023. De vier duels met de toplanden gingen verloren, twee keer tegen Frankrijk en tegen Italië en Kroatië. Koeman hoopt dat Oranje richting het komende EK dat gat weet te dichten."

Vier pijnlijke conclusies

Het NRC kijkt alvast vooruit richting het EK. "Geen automatismen, geen onbetwiste eerste keeper, geen vaste compagnon van Frenkie de Jong en geen topspits", klinkt het weinig hoopvol. "Koeman gebruikte dit jaar maar liefst 37 spelers in tien interlands. Ter vergelijking: in 2019, het laatste volledige jaar in Koemans eerste periode als bondscoach, waren dat er 25."

Net als De Telegraaf sorteert ook het NRC voor op de EK-selectie. "Moet Matthijs de Ligt, van wie is gebleken dat hij minder functioneert in een blok met drie centrale verdedigers, straks wel mee? Waarschijnlijk wel, want in een traditionele viermansverdediging kan hij van waarde zijn. En hij geldt als een van de leiders van het toekomstige Oranje. Maar er mogen er maar 23 naar Duitsland."