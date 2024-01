Kramer hekelt online haat en haalt Ajax-fan aan: ‘Hoe haal je dat in je hoofd?’

Michiel Kramer is dit seizoen regelmatig te gast bij voetbalpraatprogramma’s. De 35-jarige spits van RKC Waalwijk ‘probeert uit te vogelen’ of een rol als analist iets voor hem is na zijn voetbalcarrière en gaat in gesprek met het Algemeen Dagblad in op zijn mogelijke carrièreswitch. “Het bevalt goed, ook wanneer anderen het juist niet met me eens zijn.”

Kramer schuift zeer regelmatig aan bij FC Rijnmond, maar is dit seizoen ook te gast geweest bij Veronica Offside en Studio Voetbal. De rechtspoot vertelt dat hij zijn rol als analyticus anders probeert in te vullen dan anderen. “Weet je, het wordt steeds vaker op de man gespeeld. Het is makkelijk om iemand te maken of juist te breken.”

“Stel nou dat jij vindt dat een speler goed speelt. Dan kies je twee beelden waar dat uit blijkt”, zegt Kramer. “Maar dan kan ik weer beelden uitzoeken waarop het lijkt alsof hij er geen klote van kan. Ik snap dat het populair is om op iemand in te zoomen, omdat dat clicks oplevert. Maar er staan nog 21 anderen op het veld. Ik schets dan liever het grotere plaatje en ga in op tactieken.”

Kramer kan in zijn rol als analyticus echter nog niet het achterste van zijn tong laten zien. Dat vindt de spits logisch. “Ik kan moeilijk over een speler van Almere City FC zeggen dat hij er niks van kan, terwijl ik een paar dagen later nog tegen diezelfde speler moet voetballen. Het geven van een mening wordt wel makkelijker als ik straks gestopt ben met voetballen. Dat er nu nog een bepaalde rem op zit, lijkt me niet meer dan logisch. Toch denk ik dat ik een bepaalde puurheid en echtheid uitstraal.”

Online haatberichten

De aanvalsleider en aanvoerder van RKC is in het verleden meermaals het doelwit geweest van (online) haatberichten. Toen hij zijn collega Bas Dost, die in elkaar zakte tijdens het duel tussen AZ en NEC, sterkte wenste, stuurde iemand Kramer dat ‘hij het had moeten zijn’. “Dat is het ergste wat er is”, zegt Kramer over dat bericht.

“Maar je ontkomt er als voetballer simpelweg niet aan. De politie of mensen die verantwoordelijk zijn kunnen weinig doen. Zolang de bedrijven achter sociale media hun regels niet aanpassen en mensen anoniem hun gang kunnen gaan, gaat er niks veranderen.” Kramer herinnert zich een specifieke actie van een Ajax-supporter ook nog. “In een filmpje zie je dat een fan van Ajax tijdens een wedstrijd een bericht aan het typen is naar Alfred Schreuder.”

“Die was allang weg, maar kreeg nog even te horen dat het allemaal door hem begonnen was en de huidige crisis ook zijn schuld is. Hoe haal je dat in je hoofd?”, zegt de spits. “Ik vind het heel bijzonder dat dit allemaal kan. En we zijn niet de enigen. Lijsttrekkers lopen met beveiligers, alleen maar omdat ze een andere mening hebben. Ik zal dat echt nooit snappen.”

