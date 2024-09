Krabbendam: ‘Ze hebben er bij Feyenoord zeker aan gedacht om hem terug te halen'

Feyenoord heeft er onder trainer Arne Slot serieus aan gedacht om Jordy Clasie terug te halen naar De Kuip, zo stelt Voetbal International-clubwatcher Martijn Krabbendam maandagavond in Voetbalpraat op ESPN. De inmiddels 33-jarige controleur bleef AZ destijds echter trouw.

Clasie speelt sinds de zomer van 2019 voor de Alkmaarders en is inmiddels al enkele seizoenen een onbetwiste basisspeler bij AZ. Afgelopen zaterdag walste hij met zijn club over sc Heerenveen (9-1) heen.

De analisten bij Voetbalpraat zien dat Clasie goed aan het seizoen begonnen is. “Hij is natuurlijk al een paar jaar op het middenveld van AZ megagoed”, begint Arno Vermeulen. “Clasie is een van de beste middenvelders uit de Eredivisie.”

Presentator Wouter Bouwman vraagt vervolgens of Clasie de speler is die Feyenoord nu mist? "Tuurlijk, als je kijkt naar het huidige middenveld van Feyenoord, dan zou hij daar ook in de basis staan”, antwoordt Vermeulen.

De eveneens aanwezige Krabbendam geeft aan dat Feyenoord er ‘één of twee jaar geleden’ onder Arne Slot zeker aan heeft gedacht om Clasie terug te halen. “Toen wilde hij zelf volgens mij niet, ik weet niet zeker hoe dat toen zat. Het is gewoon een uitstekende speler. Sinterclasie noemden ze hem vroeger, want hij strooide wel met passes.”

Clasie bedankte eind 2023 voor het Nederlands elftal. De middenvelder liet destijds aan bondscoach Ronald Koeman weten dat hij niet meer beschikbaar was. Vermeulen weet waarom. “Qua fitheid redt Clasie dat niet. Hij is nu ook 33 jaar en traint aangepast bij AZ. De afgelopen drie seizoenen heeft hij eigenlijk daar wel alles gespeeld.”

Vermeulen verwacht dat Clasie het straks lastiger gaat krijgen wanneer AZ twee keer per week wedstrijden af moet werken, aangezien de Alkmaarders ook uitkomen in het hoofdtoernooi van de Europa League.

“Met inzicht en gogme kom je best wel ver in een jeugdige competitie als de Eredivisie. Hij heeft ook een geweldige mentaliteit”, werpt Kenneth Perez tegen.